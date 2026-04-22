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'4연승' 이랜드, '4경기 11골' 보다 눈에 띄는 '4경기 2실점'

'4연승' 이랜드, '4경기 11골' 보다 눈에 띄는 '4경기 2실점'
'4연승' 이랜드, '4경기 11골' 보다 눈에 띄는 '4경기 2실점'

[스포츠조선 박찬준 기자]서울 이랜드의 기세가 심상치 않다.

이랜드는 19일 안산와~스타디움에서 열린 안산과의 '하나은행 K리그2 2026' 8라운드에서 2대0 완승을 거뒀다. 4연승에 성공한 이랜드는 승점 16으로 부산(승점 22), 수원(승점 19)에 이어 3위에 자리했다. 이랜드가 4연승을 한 것은 2022년 9월 이후 1313일만이다. 김도균 감독 부임 후 첫 4연승이기도 하다.

이랜드는 첫 4경기에서 승점 4(1승1무2패)에 그쳤다. 올 시즌은 39경기 체제였던 지난 시즌과 달리 32경기만 치른다. 초반 부진이 길어질 경우, 승격 경쟁에서 일찌감치 뒤쳐질 수 있었다. 위기의 순간, 김 감독의 승부수는 '영건'이었다. 젊은 선수들을 중용하며, 에너지 레벨을 높였다. 곧바로 효과를 봤다. 지난달 29일 원정길에서 대구에 3대1 승리를 거둔 것을 시작으로, 수원FC를 3대0으로 잡았다. 우승후보를 연파한 이랜드는 파주(3대1)와 안산까지 꺾었다.

이 과정에서 김 감독의 트레이드 마크인 공격축구가 살아났다. 이랜드는 3경기 연속 3골 포함, 4경기에서 11골을 넣었다. 4경기 기대득점도 7.16으로 17팀 중 가장 높았는데, 이를 훨씬 뛰어넘는 득점력을 보였다. 부상에서 돌아온 '변바페' 변경준이 2경기서 3골을 몰아친 것을 비롯해, 강현제, 아이데일, 백지웅, 이주혁, 오스마르, 박재용 등 무려 7명이 골맛을 봤다. '에이스' 에울레르의 존재감은 여전했고, 새롭게 영입한 미드필더 제랄데스도 연착륙한 모습이다.

'4연승' 이랜드, '4경기 11골' 보다 눈에 띄는 '4경기 2실점'

공격 보다 빛난 것은 수비다. 4경기에서 2골 밖에 내주지 않았다. 위험 부담을 감수하고서라도 공격 숫자를 늘리는 김 감독식 축구에서 수비는 늘 고민일 수 밖에 없다. 김 감독은 수원FC 시절부터 많은 실점을 내줬다. 올 시즌을 앞두고는 고민이 더 컸다. 지난 시즌 후반기 반등의 주역이었던 골키퍼 구성윤과 수비수 김하준이 떠난 후 민성준 박진영 박재환 등을 영입했지만, 무게감은 눈에 띄게 떨어졌다. 첫 4경기에서 5골을 내주며, 우려는 현실이 되는 듯 했다.

하지만 공격적인 전방 압박이 위력을 발휘하자, 덩달아 수비도 안정감을 찾고 있다. 초반 부진했던 '중원의 핵' 박창환 마저 살아나자, 중원 장악력도 올라갔다. 적극적인 수비에 상대는 부정확한 패스를 남발할 수 밖에 없고, 그러다보니 이랜드의 약점인 '베테랑' 김오규-오스마르 뒷공간이 열리지 않고 있다. 여기에 오른쪽 스토퍼로 변신한 백지웅이 상황에 따라 전진하고, 허리싸움까지 가담해주는 변칙적인 움직임으로 상대 공격을 제어하고 있다. 최근 두 경기에서 이랜드는 단 2개의 유효슈팅 밖에 허용하지 않았다.

막강 공격력에, 단단한 수비까지 안정된 공수 밸런스를 자랑하는 이랜드의 질주는 당분간 이어질 공산이 크다.


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

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