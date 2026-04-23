[공식]법원 "문체부, 정몽규 KFA 회장 중징계 요구 정당"…축구협회 "내부 검토 뒤 입장 정리"

코리아풋볼파크 개관 소감 말하는 정몽규 대한축구협회장 (천안=연합뉴스) 류영석 기자 = 정몽규 대한축구협회장이 7일 공식 개관식이 열리는 충남 천안 코리아풋볼파크에서 취재진을 만나 소감을 말하고 있다. 2026.4.7 ondol@yna.co.kr(끝)

기념사하는 정몽규 대한축구협회장 (천안=연합뉴스) 류영석 기자 = 정몽규 대한축구협회장이 7일 충남 천안 코리아풋볼파크에서 열린 공식 개관식에서 기념사를 하고 있다. 2026.4.7 ondol@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김가을 기자]정몽규 대한축구협회장에 대한 법원 판단이 나왔다. 문화체육관광부의 중징계 요구 처분이 정당하다는 것이다.

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서울행정법원 행정5부(이정원 부장판사)는 23일 대한축구협회가 문체부를 상대로 제기한 '특정감사 결과 통보 및 조치 요구 취소 청구' 소송에서 원고의 패소로 판결했다. 재판부는 "(문체부의) 조치 요구가 부당하거나 위법하다고 보이지 않았다. 이 정도는 징계 요구 할 수 있는 재량권 범위 내 있다고 판단했다"며 "공공감사법에 따라 축구협회가 문체부의 조치 요구를 무조건 따라야 할 의무가 있는 것도 아니다. 이행하지 않아도 문체부는 다시 감사를 실시할 수 있을 뿐 직접 징계하거나 조치를 이행할 강제 수단이 없다"고 했다.

문체부는 지난 2024년 11월 축구협회 감사 결과를 발표했다. 정 회장 등 주요 인사들에 대해 자격정지 이상의 중징계를 요구했다. 특히 정 회장은 축구협회 업무 총괄로서 감독 선임에 대한 논란뿐 아니라 징계 축구인들에 대한 부적절한 사면 조치, 천안 축구종합센터 건립 보조금 허위 신청 등에 책임을 받았다.

축구협회는 문체부의 처분에 불복했다. 법원에 이를 취소해달라는 소송과 함께 집행정지를 신청했다. 당시 축구협회 관계자는 "100여명 규모 조직인 축구협회에서 20명 가까운 실무 직원과 임원에 대해 문체부가 징계 요구를 했다. 이를 다 받아들이기 어려운 부분이 있다"고 설명했다.

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법원은 지난해 2월 집행정지 신청을 인용해 정 회장은 차기 대한축구협회장 선거에 출마해 당선될 수 있었다. 당시 행정법원은 "처분으로 신청인에게 생길 회복하기 어려운 손해를 예방하기 위한 긴급할 필요가 있다고 인정된다"고 했다. 문체부가 항고했으나 같은 해 5월 서울고법도 같은 판단을 내렸다. 이후 대법원에서 확정됐다. 그러나 본안 소송에서 축구협회 측이 패소해 정 회장에 대한 문체부의 징계 요구 처분의 효력도 회복됐다.

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대한축구협회는 "판결문을 심도깊이 내부 검토한 뒤 입장을 정리할 예정"이라고 했다. 다만 항소할 가능성이 높은 것으로 알려졌다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com