[K리그2 프리뷰]'창 VS 방패' 1위 부산과 2위 수원이 맞붙는다...이랜드는 5연승 도전

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[스포츠조선 박찬준 기자]올 시즌 K리그2 선두 경쟁의 분수령이 될 '빅뱅'이 펼쳐진다. 1, 2위팀이 격돌한다.

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수원 삼성과 부산 아이파크가 25일 오후 2시 수원월드컵경기장에서 '하나은행 K리그2 2026' 9라운드를 펼친다. 현재 수원이 승점 19점(6승1무1패)으로 2위, 부산이 승점 22점(7승1무)으로 1위를 달리고 있다. 부산은 7연승 중이다. 두 팀의 대결은 간단히 한 단어씩으로 설명할 수 있다. '창과 방패'의 싸움이다.

이정효 감독의 수원은 리그 최강의 수비력을 자랑한다. 8경기에서 단 2골만을 내줬다. 리그 최소 실점이다. 공동 2위 서울 이랜드, 김포FC가 7실점 중이라는 것을 감안하면, 그야말로 압도적인 수비력이다. 8경기에서 10골밖에 넣지 못한 공격력은 다소 아쉽지만, 짠물 수비로 초반 순항하고 있는 수원이다. 수원은 충북청주와의 6라운드(0대0 무), 김포와의 7라운드(0대1 패)에서 승리하지 못하며 주춤했지만, 지난 라운드 경남FC전에서 1대0 승리를 거두며 분위기를 바꿨다.

부산의 창은 리그 최강이다. 8경기에서 18골(경기당 2.25골)로 최다득점 1위를 달리고 있다. 올 시즌을 앞두고 영입한 '브라질 특급' 크리스찬이 4골-4도움을 기록하며 팀 공격을 이끌고 있다. 김찬과 가브리엘도 나란히 2골-3도움으로 뒤를 받치고 있고, '슈퍼조커' 백가온(4골)은 나서는 경기마다 득점포를 가동하고 있다. 손휘, 사비에르, 김민혁 등 6명도 골맛을 봤다. 말 그대로 '지뢰밭 공격진'이다. 맡는 팀마다 3년 차에 좋은 성적을 거둔 조성환 감독의 지략도 물이 올랐다. 올 시즌은 조 감독이 부산에서 보내는 세 번째 시즌이다.

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이날 경기 결과에 따라 흐름이 요동칠 수 있는 만큼, 양 팀 모두 신중한 모습이다. 수원은 승리할 경우 다시 한번 '절대 1강'의 면모를 찾을 수 있고, 부산이 이긴다면 '대세론'에 불이 붙을 전망이다. 두 팀은 지난 시즌 1승1무1패로 팽팽했다.

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상승세의 서울 이랜드는 5연승에 도전한다. 2016년 이후 10년 만이다. 이랜드는 26일 오후 2시 목동종합운동장에서 화성FC와 맞대결을 펼친다. 이랜드는 현재 리그에서 가장 뜨거운 팀 중 하나다. 4연승을 거두는 동안 무려 11골을 넣고, 2골밖에 내주지 않았다. 에너지 레벨을 극대화한 축구로 재미를 보고 있다. 이랜드는 이같은 경기력을 앞세워 4주 연속 베스트팀 선정이라는 K리그 통산 세 팀밖에 없는 기록을 세웠다. 화성은 승점 9점으로 11위에 자리해 있다. 하지만 경기력은 나쁘지 않다는 평가다. 두 팀 모두 압박을 장기로 하는 만큼, 치열한 승부가 예상된다.

이밖에 5경기 무패(2승3무)를 달리며 중위권의 다크호스로 떠오른 천안시티(9위·승점 10)는 25일 오후 4시30분 천안종합운동장에서 2연패에 빠진 성남FC를 만난다. 4연승 후 3경기 무승의 수렁에 빠진 4위 수원FC(승점 13)는 26일 오후 2시 수원종합운동장에서 4경기 무패를 달리고 있는 6위 김포(승점 12)와 격돌한다. 무승팀인 16위 용인FC(승점 3)와 17위 김해FC(승점 2)는 26일 오후 4시30분 용인미르스타디움에서 첫 승에 도전한다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com