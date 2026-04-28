[오피셜]대전 구한 '1골-1도움' 마사, K리그1 10라운드 '최고의 별'...K리그2 9라운드 MVP는 '첫 승' 용인 김민우

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[스포츠조선 박찬준 기자]대전하나시티즌을 벼랑 끝에서 구해낸 '일본인 공격수' 마사가 '하나은행 K리그1 2026' 10라운드 MVP로 선정됐다.

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마사는 26일 울산문수축구경기장에서 열린 울산HD와의 경기에서 1골-1도움을 기록했다. 마사의 활약 속 대전은 4대1 대승을 거두며 분위기를 바꿨다. 마사는 전반 16분 루빅손의 선제골을 도우며 포문을 열었고, 후반 7분에는 날카로운 왼발 슈팅으로 직접 골까지 터뜨렸다. 마사는 이날 특유의 적극성과 패스 능력을 발휘해 대전의 승리를 이끌었다.

K리그1 10라운드 베스트11은 마사를 비롯해 디오고(이상 대전), 페리어(인천)가 공격진에 이름을 올렸다. 베스트 미드필더는 김주찬(김천), 김정현(안양), 강상윤(전북), 정재희(대전), 베스트 수비수는 토마스(안양), 변준수(김천), 로스(서울)였다. 이태희(인천)가 최고의 골키퍼로 선정됐다.

용인미르스타디움/ K리그2/ 용인FC vs 김해FC2008/ 용인 김민우 득점/ 골 세레머니/ photo by Kyungtae Kim

K리그1 10라운드 베스트 팀 역시 대전이었다. 대전은 울산 원정에서 시즌 첫 3골 차 승리를 기록했다. 대전은 루빅손, 정재희, 디오고, 마사가 연속골을 넣었다. K리그1 10라운드 베스트 매치는 26일 전주월드컵경기장에서 열린 전북과 포항의 경기다. 이 경기는 종료 직전 강상윤의 극장골이 터지며, 전북이 3대2로 승리했다.

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한편, K리그2 9라운드 MVP는 용인FC의 김민우가 선정됐다. 김민우는 26일 용인미르스타디움에서 열린 김해와의 경기에서 1골-2도움을 기록하며 용인의 창단 첫 승리를 이끌었다. 용인은 4대1로 웃었다.

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김민우는 석현준 곽윤호 황성민(이상 용인), 단레이(경남), 플라나, 박준서(이상 화성), 헤이스(수원), 강동현(안산), 채프먼(김포) 등과 함께 K리그2 9라운드 베스트11에 선정되며 기쁨이 배가 됐다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com