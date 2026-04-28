카리나, 마네킹과 '몸매 대결'서 압승..딱붙는 바디수트 완벽 소화

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[스포츠조선 김소희 기자]그룹 에스파(aespa) 멤버 카리나가 마네킹을 연상케 하는 비현실적인 비주얼과 몸매로 시선을 사로잡았다.

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카리나는 27일 자신의 SNS에 "잘 지내보자"라는 글과 함께 에스파의 두 번째 정규 앨범 'LEMONADE'의 'Complæxity Trailer' 촬영 현장 비하인드 컷을 여러 장 공개했다.

공개된 사진 속 카리나는 몸매 라인이 고스란히 드러나는 화이트 톤의 바디 수트를 착용하고, 군더더기 없는 늘씬한 실루엣으로 감탄을 자아냈다. 특히 마네킹이 놓인 세트장에서 직접 마네킹의 포즈를 따라 하는 모습이 담겨 눈길을 끌었다.

현실과 조형물의 경계를 흐리듯 완벽한 비율과 매끈한 몸매 라인은 실제 마네킹보다도 더 비현실적으로 느껴질 정도로 강렬한 존재감을 발산하며 보는 이들의 시선을 압도했다.

한편 카리나가 속한 그룹 에스파 정규 2집 'LEMONADE'는 5월 29일 오후 1시 각종 음악 사이트를 통해 공개되며, 현재 온·오프라인 음반 매장에서 예약 구매가 가능하다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com