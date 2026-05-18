'도스 산토스 경질이 답이다' LA FC, 또 노답 경기력으로 멀티실점 와르르, 1-2 끌려가…'몸 가벼운' 손흥민 50m 폭풍질주(전반 종료)

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[스포츠조선 윤진만 기자]LA FC가 내슈빌 원정에서도 '노답 경기력'을 이어가고 있다.

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LA FC는 18일 오전 9시(한국시각) 미국 내슈빌 지오디스파크에서 열리는 내슈빌과의 2026년 미국프로축구(MLS) 14라운드 원정경기에서 전반을 1-2로 끌려간채 마쳤다.

전반 12분 '내슈빌 에이스' 하니 묵타르에게 선제실점하며 끌려간 LA FC는 20분 직접 프리킥으로 묵타르에게 추가골을 헌납했다. 21분 다비드 마르티네스가 한 골을 만회해 추격의 여지는 남겨뒀다.

LA FC는 앞서 컵대회 포함 3연패 늪에 빠진 최악의 분위기에서 내슈빌 원정길에 올랐다. 이날 포함 리그 4경기 연속 선제실점할 정도로 수비 불안이 심각한 상황이다.

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사나흘 간격의 강행군을 소화하고 있는 손흥민은 이날 최전방 공격수로 선발출전해 한결 가벼워진 몸놀림으로 리그 마수걸이골을 노렸지만 두 개의 슈팅이 모두 무위에 그쳤다.

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손흥믄은 앞서 리그 11경기 연속 침묵 중이다.

마크 도스 산토스 LA FC 감독은 다비드 마르티네스, 손흥민, 드니 부앙가 스리톱을 가동했다. 마티외 슈아니에르, 스테픈 유스타키오, 티모시 탈만이 중원을 구축했고, 에디 세구라, 은코시 타파리, 라이언 포티어스, 라이언 홀링스헤드가 포백을 꾸렸다. 토마스 하살이 부상 중인 위고 요리스를 대신해 골키퍼 장갑을 꼈다.

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내슈빌은 워렌 마드리갈 ,하니 묵타르, 크리스티안 에스피노사, 매튜 코르코란, 브라이언 아코스타, 아흐메드 카셈, 다니엘 로비츠, 헤이손 팔라시오스, 막스웰 볼데드지, 리드 베이커-휘트닝, 브라이언 슈와케를 선발 투입하며 맞섰다.

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LA FC가 포문을 열었다. 전반 3분, 상대 진영 위험 지역에서 공을 탈취한 후 슈아니에르가 직접 슈팅으로 연결했으나 골대를 벗어났다.

5분, 이번엔 손흥민이 나섰다. 하프라인에 대기 중이던 손흥민은 동료가 건넨 패스를 받아 빠르게 역습에 임했다. 40m 폭풍 질주로 단숨에 박스 안까지 진입해 왼발 슈팅을 날렸지만, 달려나온 골키퍼 몸에 맞았다. 공은 다시 손흥민 몸에 맞고 골라인 밖으로 벗어났다.

10분, 손흥민이 우측 공간으로 열여준 패스가 마르티네스에게 정확히 연결됐다. 마르티네스는 마크맨을 따돌리고 좁은 각도에서 슈팅을 시도했지만 골키퍼 선방에 막혔다.

기회 뒤에 위기가 찾아왔다. 13분, 내슈빌의 묵타르가 마드리갈과의 이대일 패스로 LA FC 수비진을 완벽히 허물었다. 그리고는 침착한 오른발로 골망을 흔들었다.

선제골로 예열을 마친 묵타르는 전반 20분 골문 좌측 구석을 찌르는 오른발 직접 프리킥으로 추가골까지 뽑았다. 골키퍼 하살이 몸을 날려봤지만 코스가 워낙 날카로웠다.

LA FC는 1분 후인 전반 21분 부앙가가 상대 박스 좌측에서 골키퍼와 최종 수비수 사이로 찌른 크로스를 마르티네스가 밀어넣으며 한 골차로 추격했다.

30분, 상대 박스 안 좌측 지점에서 공을 탈취한 틸만은 패스를 받기 위해 달려오는 손흥민에게 컷백을 연결하는 대신 무리하게 슈팅을 연결했다. 공은 옆그물을 때렸다. 손흥민과 도스 산토스 감독 모두 틸만의 선택에 큰 아쉬움을 표출했다.

43분 손흥민의 오른발 슛은 수비 벽에 막혔다. 전반은 내슈빌이 2-1로 앞선채 마무리됐다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com