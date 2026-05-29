라스트댄스 불발? '극적 승선' 네이마르, 또 쓰러졌다...브라질 주치의 "종아리 부상, 2~3주 결장", 현지서는 엔트리 제외 전망까지

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박찬준 기자]네이마르의 네 번째 월드컵 도전이 시작부터 암초를 맞았다.

Advertisement

29일(한국시각) 브라질 축구대표팀 주치의 호드리구 라스마르는 현지 취재진과의 인터뷰에서 "오른쪽 종아리를 다친 네이마르가 정밀 검사 결과 단순 부종이 아닌 근육 2도 염좌 진단을 받았다"면서 "회복까지 2∼3주 정도 걸릴 것으로 보인다"고 전했다.

이에 앞서 이적시장 전문가 파브리치오 로마노 기자는 자신의 SNS를 통해 '속보!'라며 '네이마르가 근육 부상으로 2~3주 동안 결장할 예정이다. 검사 결과를 통해 확인했다'고 보도했다. 이어 '네이마르는 월드컵 전 친선 경기에 모두 결장할 것이며, 모로코와의 개막전에도 출전하지 못할 가능성이 있다'고 전했다.

네이마르는 19일 카를로 안첼로티 감독이 발표한 2026년 북중미월드컵 브라질 대표팀 최종 엔트리 명단에 포함됐다. 말그대로 깜짝 발탁이었다. 안첼로티 감독은 브라질 대표팀 부임 후 단 한차례도 네이마르를 선발하지 않았다. 네이마르는 대표팀 선발에 강한 의지를 드러냈지만, 잦은 부상과 기량 저하 등으로 안첼로티 감독의 외면을 받았다.

Advertisement

이번 최종 엔트리에도 포함되지 않을 것이라는 전망이 지배적이었지만, 안첼로티 감독은 네이마르를 선택했다. 안첼로티 감독이 네이마르의 이름을 호명하는 순간, 팬들의 환호성이 터졌다.

Advertisement

네이마르는 설명이 필요없는 브라질 최고의 스타다. 호나우지뉴 이후 브라질 대표팀을 홀로 이끌었다. 제2의 펠레라 불리며 화려하게 등장한 네이마르는 산토스, 바르셀로나, 파리생제르맹, 알 힐랄 등에서 뛰었다. 바르셀로나에서 최고의 모습을 보인 후 지금까지도 깨지지 않는 역대 최고액에 파리생제르맹 유니폼을 입은 네이마르는 당초 기대에는 미치지 못하는 모습을 보였다. 발롱도르도 수상하지 못했다.

하지만 브라질 대표팀에서는 다르다. 그는 언제나 최고의 에이스였다. A매치 128경기에서 79골을 기록 중이다. 브라질 역대 최다득점자다. 2014년 브라질월드컵에서 불의의 부상으로 쓰러지며 아쉽게 정상 도전에 실패한 네이마르는 이후에도 브라질 대표팀에 진심이었지만, 아직 월드컵을 품지 못했다. 네이마르가 이번 월드컵 명단 합류에 공을 들인 이유다.

Advertisement

하지만 시작도 전에 상황이 꼬인 모습이다. 사실 네이마르의 몸상태는 정상이 아니었다. 네이마르는 17일 브라질 프로축구 세리에A 쿠리치바와 경기에서 오른쪽 종아리 통증 치료를 위해 잠시 터치라인 밖으로 나가 있다가 심판진 실수로 '강제 교체'되는 일을 겪었다. 이후 지난 21일 열린 데포르티보 쿠엔카(에콰도르)와의 남미축구연맹(CONMEBOL) 수다메리카나 홈경기에서는 출전 선수 명단에서 빠졌다.

Advertisement

원래도 부상이 잦았던 네이마르는 2023년 10월 우루과이와의 북중미 월드컵 남미 예선 경기에서 왼쪽 무릎 전방십자인대와 반월판 파열이라는 치명적인 부상을 당한 후 잔부상으로 제 기량을 발휘하지 못했다. 2년9개월 동안 대표팀과 멀어졌던 이유다.

월드컵 최종 명단 발표 후 브라질 대표팀의 첫 소집 훈련 때 추가적인 검사를 받았다. 동료들이 브라질 테레조폴리스의 대표팀 훈련센터 '그란자 코마리'에서 훈련을 시작한 사이 네이마르는 병원으로 향해 MRI 검사를 받아야 했다. 검사 결과는 예상보다 심각했다. 종아리 2도 근육 손상이 확인됐다.

브라질 현지에서는 엔트리 교체 이야기까지 나오고 있다. 이번 월드컵 최종명단 제출 마감일은 현지시간 6월 1일이다. 대회 규정에 따르면 이후에도 첫 경기 시작 하루 전까지는 예비 명단(최대 55명)에 든 선수 중에서 교체가 가능하다. 네이마르를 아직 포기하지 않은 안첼로티 감독은 6월 12일 몸 상태를 다시 한번 정밀 점검할 계획이다. 월드컵 개막 당일이다.

일단 네이마르는 브라질 대표팀이 북중미 월드컵 개막 전 치를 두 차례 친선경기는 물론 월드컵 본선 1차전도 뛰지 못할 수 있게 됐다. 브라질은 6월 1일 브라질 리우데자네이루의 마라카낭 경기장에서 파나마와 친선경기를 치르고 이후 6월 7일 미국 클리블랜드에서 이집트와 마지막 평가전을 가진다.

브라질은 6월 14일 미국 뉴저지 메트라이프 스타디움에서 모로코를 상대로 조별리그 첫 경기를 치른다. 이번 대회에서 모로코, 아이티, 스코틀랜드와 함께 C조에 편성된 브라질 입장에서는 가장 중요한 경기다. 네이마르 없이 경기를 치러야 할 수도 있다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com