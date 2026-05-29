'MLS 역대 이적료 1위' 손흥민 효과 진짜 미쳤다...LAFC 인기 상승세, 세계 9위 등극 '메시 인터 마이애미 위협'

사진=LAFC

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[스포츠조선 김대식 기자]손흥민이 가져온 파급효과는 세계적인 수준이었다.

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국제축구연맹(FIFA) 산하 국제축구연구소(CIES)는 28일(한국시각) 지난 1년 동안 5개의 SNS 플랫폼에서 가장 폭발적인 성장세를 보인 축구 구단 1위부터 10위까지를 조사해 발표했다. 현재 최소한 100만 팔로워를 보유하고 있는 구단만 순위에 포함될 수 있었다.

놀랍게도 이 랭킹에 손흥민이 뛰고 있는 LAFC가 포함됐다. LAFC는 9위에 자리했다. 순위 최상위권에 포함된 건 아니지만 자세히 뜯어보면 대단한 기록이었다.

기존에 273만 팔로워를 보유했던 LAFC는 1년 사이 팔로워가 405만명으로 늘어났다. 48%나 증가한 수치다. 팔로워 숫자로만 본다면 132만명이 늘어난 셈. 손흥민의 파급효과라고 볼 수 있다.

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순위권에 포함된 대부분의 구단들은 축구 성적을 기반으로 폭발적인 성장세를 이뤄낸 구단들이다. 1위에 오른 노르웨이 구단인 보되/글림트는 지난 몇 시즌 동안 유럽대항전에서 엄청난 성과를 거두고 있다. 이번 시즌에도 유럽챔피언스리그(UCL) 16강에 오르는 기염을 토했다. 2위인 이탈리아 구단 코모 1907도 세스크 파브레가스 감독이 만들어낸 돌풍 덕분에 인기가 폭발적으로 상승했다.

사진=CIES

4위인 코번트리 시티는 잉글랜드 챔피언십(2부 리그)에서 우승하고, 프리미어리그(EPL)로 승격한 구단이다. 7위인 선더랜드 역시 EPL로 승격한 후 돌풍을 일으켜 유럽대항전 진출에 성공했다.

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그에 비해 LAFC는 축구적으로 뛰어난 성과를 거둔 상황은 아니다. 손흥민이 영입된 후 LAFC는 2025시즌에 서부 콘퍼런스에서 3위, 플레이오프는 서부 콘퍼런스 파이널에서 탈락했다. 서부 콘퍼런스 1위, 서부 콘퍼런스 파이널에 진출한 2024시즌과 비교해 큰 차이는 아니지만 성적이 하락했다고 볼 수 있다. 그런데도 이런 폭발적인 인기 상승을 가져온 이유는 손흥민이라는 존재 때문이다.

LAFC가 손흥민을 미국 메이저리그사커(MLS) 역대 최고 이적료인 2650만달러(약 397억원)에 영입한 이유 중 하나다. 아시아를 넘어 세계 최고의 슈퍼스타 중 한 명인 손흥민을 영입하면서 글로벌 마케팅 확장을 이끌어냈다. 이번 순위에서 LAFC를 제외하면 팔로워가 100만명 이상 증가한 다른 구단은 전부 유럽 빅리그 소속이다. 축구 변방이라고 할 수 있는 미국에서 이런 파급력을 가져올 수 있는 선수는 전 세계에 많지 않다.

AFP연합뉴스

CIES의 자료에 따르면 이제 LAFC는 MLS 구단 팔로워 1위 구단을 노리고 있다. 현재 1위는 리오넬 메시가 있는 인터 마이애미다. 인터 마이애미는 5개의 유명 SNS 플랫폼에서 약 432만 팔로워를 보유 중이다. LAFC는 손흥민 덕분에 격차를 크게 좁혔다.

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이제 필요한 건 스포츠적인 성공이다. 하지만 2026시즌 마르크 도스 산토스 체제에서는 좋은 성적이 기대되지 않고 있다. 손흥민도 이상한 전술 속에 고전 중이다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com