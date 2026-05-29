여자 U-20 대표팀, 월드컵 대비 포르투갈 친선대회 참가[오피셜]

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[스포츠조선 박찬준 기자]2026년 U-20 월드컵에 나서는 여자 20세 이하(U-20) 대표팀이 유럽 원정에 나선다.

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박윤정 감독이 이끄는 여자 U-20 대표팀은 오는 6월 1일부터 10일까지 포르투갈 포르투에서 열리는 '포르투갈축구협회 초청 대회'에 참가한다. 이번 대회에서 대표팀은 3일 포르투갈 U-20 대표팀, 6일 브라질 U-20 대표팀, 9일 핀란드 U-23 대표팀과 차례로 맞붙으며 총 3경기를 치를 예정이다.

이번 대회는 오는 9월 폴란드에서 열리는 월드컵을 대비해 유럽의 환경에 적응하고, 강한 팀들을 상대로 국제 경기 경험을 쌓는 중요한 기회가 될 전망이다.

이번 소집 명단에는 총 24명의 선수가 이름을 올렸다. 아시안컵 당시 주전으로 활약했던 남승은은 A대표팀에 합류하며 이번 명단에서 제외되었으나, 정다빈(위덕대), 조혜영, 진혜린(이상 고려대) 등 아시안컵에서 좋은 활약을 펼쳤던 주축 선수들은 변함없이 합류하여 호흡을 맞춘다. 2024년 만 17세 나이로 A매치 데뷔전을 치렀던 원주은(울산과학대)도 새롭게 합류했다.

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선수단은 30일 코리아풋볼파크로 소집된 뒤 31일 포르투갈로 출국한다.

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대표팀은 지난 4월 태국에서 열린 AFC U-20 아시안컵에서 4강에 진출하며 U-20 월드컵 본선 출전권을 따냈다. 월드컵 본선에서는 C조에 속해 프랑스, 가나, 에콰도르와 조별리그를 치를 예정이다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

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◇여자 U-20 대표팀 포르투갈축구협회 초청 대회 참가 명단 (24명)

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GK=김규린(울산과학대), 정다희(대덕대), 김채빈(광양여고)

DF=강혜숙, 맹희진(이상 강원도립대), 오단비(UNSW FC, 호주), 윤아영(단국대), 정다빈(위덕대), 천시우(울산과학대)

MF=김이영, 박지유(이상 울산과학대), 김하연(강원도립대), 진혜린, 한민서(이상 고려대), 최주홍(대경대), 양세빈(포항여전고)

FW=박주하(대경대), 이하은, 임아리, 원주은(이상 울산과학대) 이하은(위덕대), 조혜영(고려대) 김민서, 신지윤(이상 현대고)