[오피셜]'사의 표명' 정몽규 축구협회장, 월드컵 대표팀 8강 진출시 30억원 포상금 지급 결정

코리아풋볼파크 개관 소감 말하는 정몽규 대한축구협회장 (천안=연합뉴스) 류영석 기자 = 정몽규 대한축구협회장이 7일 공식 개관식이 열리는 충남 천안 코리아풋볼파크에서 취재진을 만나 소감을 말하고 있다. 2026.4.7 ondol@yna.co.kr(끝)

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[솔트레이크시티(미국)=스포츠조선 윤진만 기자]정몽규 대한축구협회장이 2026년 북중미월드컵에 나서는 대한민국 축구 A대표팀의 선전을 기원하며 포상금 추가 지급을 결정했다. 추가 포상금 집행은 대한축구협회(KFA) 예산이 아닌 별도 기부로 이뤄진다.

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정 회장은 1일 대한축구협회를 통해 "월드컵 대표팀이 토너먼트를 통과할 때마다 포상금을 추가 지급하겠다"면서 "32강 진출 시 10억원, 16강 진출 시 20억원, 8강 진출 시 30억원 기부하겠다"라고 밝혔다.

정 회장의 이와 같은 결정은 대표팀이 월드컵이라는 큰 무대에서 대한민국 축구팬들에게 승리의 기쁨을 선사하길 바라는 마음에 이뤄졌다. 정 회장은 "이번 월드컵의 슬로건이 '한계를 넘어, 하나된 Reds'이듯이 우리 선수들이 한계를 넘어서는 투혼으로 다시 한번 축구로 하나 되는 대한민국을 만들어주길 기원한다"라고 밝혔다.

정 회장은 홍명보 A대표팀 감독을 포함한 주장 손흥민 등 선수단 일부와의 영상 통화를 통해 이 사실을 대표팀에 먼저 전달했다. 홍 감독과 선수들은 이 자리에서 감사를 전달하며, 기대에 부응하겠다는 각오를 다진 것으로 알려졌다.

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이미 KFA가 북중미월드컵 대표팀의 포상금 지원 규모를 사상 최대 기준으로 확정했던 만큼 대표팀은 이번 정몽규 회장의 추가 포상금 결정으로 더 큰 동기부여 속에 월드컵 본선을 준비하게 됐다.

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한편, KFA는 지난달 26일 발표한 월드컵 포상금 지급 기준에 따르면 선수들은 1인당 5000만원의 기본 수당을 포함, 32강 진출시 1억원을 시작으로 토너먼트 통과시마다 1억원씩을 추가로 받는다. 또한 승리 수당은 조별리그 3000만 원, 32강 ,000만 원 등 상위 라운드 진출 시마다 액수가 커지는 '성과 비례형' 단계별 누적 가산 방식으로 지급받을 예정이다.

솔트레이크시티(미국)=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com