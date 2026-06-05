체코 기자가 말하는 '韓 첫 상대' 체코의 약점, '이강인' 같은 테크니션이 없다…"몸빵 축구+세트피스 의존"

출처=체코축구협회 SNS 캡쳐

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체코 현지 기자가 말하는 체코 축구대표팀의 약점은 '부족한 기술'이다.

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체코 매체 '세즈남 즈프라비' 소속 얀 팔리츠카 기자는 영국 일간지 '가디언'을 통해 체코 대표팀의 강단점에 대해 말했다. '가디언'은 4일(이하 한국시각) 2026년 북중미월드컵에 참가하는 48개국의 기자들에게 각국 대표팀의 장단점과 26인 최종엔트리 프로필 소개를 받아 홈페이지에 공유했다.

팔리츠카 기자는 대한민국 월드컵대표팀의 월드컵 조별리그 A조 첫 경기(12일) 상대인 체코의 강점에 대해 "미드필더 토마시 소우체크(웨스트햄)를 중심으로 팀의 중추를 이루는 선수들이 풍부한 경험을 갖췄다. 최전방 공격수 파트리크 시크(레버쿠젠)은 지난시즌 독일 분데스리가에서 16골을 터뜨렸다"라고 말했다.

출처=체코축구협회 SNS 캡쳐

시크는 5일 미국 뉴저지 스포츠 일러스트레이티드스타디움에서 열린 과테말라와의 친선경기에서 전반 11분만에 선제골을 넣었다. 역습 상황에서 상대 진영에 우측에서 공을 잡은 시크는 박스 중앙으로 파고들며 날카로운 왼발 슈팅으로 골망을 갈랐다. 1m91-86kg 당당한 체격을 지닌 시크는 큰 덩치답지 않게 날렵한 움직임을 보였다. A매치 53경기에서 26골을 기록 중인 시크는 홍명보호의 경계대상 1호다.

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팔리츠카 기자는 체코의 약점도 소개했다. "기술적인 능력을 갖춘 선수가 심각할 정도로 부족하다"며 "팀 전술이 지나치게 신체적 우위, 활동량, 투지 그리고 세트피스에 의존하고 있다"라고 적었다. 체코에서 이강인과 비슷한 역할을 맡는 젊은 왼발잡이 윙어 아담 카라베츠(올랭피크 리옹)는 최종명단에서 탈락했다. 지난시즌 프랑스 리그1 21경기에서 1골에 그칠 정도로 부진했다.

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FIFA 랭킹 41위인 체코는 랭킹 94위 약체인 과테말라를 상대로 리드를 지키지 못하고 전반 40분 동점골을 내줬다. 체코 수비수가 페널티 박스 밖에서 평범하게 날아오는 공중볼을 제대로 처리하지 못했다. 골문 방향 쪽으로 흐른 공을 처리하는 과정에서 골키퍼와 수비수들이 우왕좌왕했다. 얼떨결에 골키퍼의 몸에 맞고 흐른 공을 과테말라의 윌리암 파자르도(미틀란)가 잡아 동점골로 연결했다.

출처=체코축구협회 SNS 캡쳐

출처=체코축구협회 SNS 캡쳐

롱패스를 헤더로 걷어내지 못한 수비수는 '주장' 라디슬라프 크레이치(울버햄튼), 골키퍼는 PSV 에인트호번의 주전 수문장인 마테이 코바르다. 중심을 잡아야 할 두 핵심 수비 자원이 실수를 범했다.

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후반전에 들어 10명을 교체한 체코는 후반 27분과 34분 교체투입한 토마시 호리(슬라비아 프라하), 데니스 비신스키(빅토리아 플젠)의 연속골로 달아났다. 신장 1m99 최장신 공격수인 초리는 우측 크로스를 골문 앞에서 헤더로 받아넣었다. 3대1 승리하며 최악의 상황은 피했다.

솔트레이크시티(미국)=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com