"손흥민 넌 이미 멕시코인" 열창...멕시코 매체 SON 집중 조명 "특별한 인연 갖고 있는 선수"

7일(한국시각) 멕시코 과달라하라의 대표팀 베이스캠프 훈련장인 치바스 베르데 바예에서 진행된 대한민국 월드컵 대표팀의 공식 훈련, 손흥민이 미소짓고 있다. 과달라하라(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.07/

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[스포츠조선 김대식 기자]멕시코에서도 손흥민의 인기가 가히 폭발적이다.

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홍명보호는 7일(이하 한국시각) 2026년 북중미월드컵 베이스캠프인 멕시코 과달라하라 인근 사포판에 위치한 훈련장 치바스 베르데 바예에서 오픈 트레이닝을 진행했다. 이날 현장에는 800명이 넘는 멕시코 현지 팬들이 찾아와 한국 선수들을 응원했다.

멕시코 축구팬들에게 제일 많은 사랑을 받은 선수는 단연 손흥민이었다. 현장에는 손흥민의 토트넘 유니폼을 입은 팬들도 상당히 많았다고 한다. 멕시코는 K-POP 열풍 여파로 한국인에 대한 호감도가 높은 나라로 꼽힌다.

세계적인 슈퍼스타인 손흥민이 등장하자 멕시코 현지 매체들의 관심도 폭발했다. 미국 폭스 스포츠 멕시코판은 한국의 오픈 트레이닝 현장 분위기를 전하며 '환영 분위기는 축제와 같았다. 훈련 도중 일부 관중들은 LAFC의 스타 손흥민을 향해 '손흥민, 형제여, 이제 넌 멕시코인이다'라고 외치며 환호했다'고 보도했다.

7일(한국시각) 멕시코 과달라하라의 대표팀 베이스캠프 훈련장인 치바스 베르데 바예에서 진행된 대한민국 월드컵 대표팀의 공식 훈련, 손흥민과 김민재가 패스게임을 하고 있다. 과달라하라(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.07/

멕시코 사람들은 손흥민에게 굉장히 호감을 가지고 있다. 2018년 러시아월드컵에서의 일 때문이다. 8년 전 월드컵에서도 한국과 멕시코는 같은 조에 소속됐다. 마지막 최종전을 앞두고 한국은 독일, 멕시코는 스웨덴과 격돌했다. 이미 2패를 해버린 한국은 김영권, 손흥민의 극장골로 '카잔의 기적'을 완성했지만 아쉽게 16강에는 오르지 못했다. 하지만 한국 덕분에 멕시코는 극적으로 조 2위가 돼 16강에 올랐다. 독일이 한국을 상대로 승리했다면 멕시코의 16강 진출은 없었던 일이 됐을 것이다. 그래서 멕시코 축구팬들이 손흥민을 사랑한다.

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폭스 스포츠 또한 '이 같은 환영은 현지 팬들이 한국의 스타 선수를 따뜻하게 받아들였음을 보여줬다. 특히 손흥민은 경기장 밖에서도 멕시코와 특별한 인연을 갖고 있다. 무엇보다도 2018년 월드컵에서 한국이 독일을 탈락시키며 멕시코의 16강 진출에 도움을 줬던 승리는 당시 멕시코 국민들에게 큰 기쁨을 안겼다'고 설명했다.

7일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판에 위치한 월드컵대표팀 베이스캠프 훈련장인 치바스 베르데 바예에서 진행된 대한민국 월드컵 대표팀의 공식 훈련, 이날 대표팀은 오픈트레이닝을 가졌다. 오픈트레이닝에 참가한 멕시코 현지 팬들이 태극기를 손에 들고 포즈를 취하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.07/

이어 '베르데 바예 환영 행사와 팬들의 뜨거운 반응은 축구가 문화적 경계를 뛰어넘는 스포츠라는 점을 보여줬다. 손흥민을 향한 환호는 국제적인 스타 선수와 멕시코 팬들의 열정이 만나 만들어낸 특별한 장면이었으며, 손흥민이라는 친구를 향한 애정도 담겨 있었다'고 했다.

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한국과 멕시코는 오는 19일 멕시코 과달라하라의 에스타디오 아크론에서 조별리그 2차전을 치른다.