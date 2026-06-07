'3연승 도전' 이랜드, 까리우스 '선발'-에울레르 '조커'...'첫 승' 노리는 충북청주, 가르시아 '선봉'[현장 라인업]

Advertisement

Advertisement

[목동=스포츠조선 박찬준 기자]까리우스가 서울 이랜드의 선봉에 선다.

Advertisement

이랜드와 충북청주는 7일 목동종합운동장에서 '하나은행 K리그2 2026' 15라운드를 치른다. 이랜드는 승점 26점(8승2무4패)으로 3위에, 충남아산은 승점 10점(10무3패)으로 15위에 자리해 있다.

이랜드는 다시 상승세다. 최근 3경기 무패다. 성남FC와 전남 드래곤즈를 연이어 잡아내며 분위기를 탔다. 충북청주는 13라운드에서 화성FC에 2대3으로 패했다. 7경기 연속 무승부 뒤 첫 패배였다. 충북청주는 지난 라운드 휴식기를 보낸 후 다시 첫 승에 도전한다.

이랜드는 3-4-3 카드를 꺼냈다. 지난 전남전에서 데뷔골을 넣었던 까리우스가 선발로 나선다. 김현이 중앙에서 서고, 강현제가 오른쪽 날개로 나선다. 좌우에 김현우와 오인표가 서고, 박창환과 서진석이 중앙에 포진한다. 박재환-김오규-박진영이 스리백을 구성한다. 민성준이 골문을 지킨다. 에울레르, 변경준, 박재용, 제랄데스, 조준현 등이 벤치에 앉는다. 가브리엘이 모처럼 엔트리에 포함됐다.

Advertisement

충북청주는 4-3-3으로 나선다. 가르시아를 축으로 좌우에 서재원과 홍석준이 선다. 정진우-허승찬-김선민이 허리진을 꾸린다. 박건우-조윤성-이창훈-반데이라가 포백을 구성한다. 조성훈이 골키퍼 장갑을 낀다. 이동진, 이종언, 엔조, 이라클리, 민지훈 등이 조커로 대기한다.

Advertisement

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com