홍명보호에도 치명타! 멕시코 이기레 감독 '오피셜' 인정, 무조건 극복해야 하는 단 한가지..."기록 꼭 깨고 싶어"

로이터연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이현석 기자]멕시코의 개막전 승리 도전, 대한민국 월드컵대표팀에도 중요한 요소다.

Advertisement

멕시코는 12일 오전 4시(이하 한국시각) 멕시코 멕시코시티의 멕시코시티 스타디움에서 남아공과 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 첫 경기를 치른다. 1970년과 1986년 월드컵을 개최했던 멕시코가 다시 한번 월드컵의 문을 연다.

A조 1위 후보인 멕시코는 이번 대회 첫 경기에서 무조건 극복해야 하는 징크스가 있다. 바로 '개막전 무승' 징크스다. 유독 개막전에서 힘을 쓰지 못한 멕시코다. 지금까지 치른 7번의 개막전에서 2무5패, 1승도 거두지 못했다. 1930년 첫 월드컵부터 시작된 징크스다. 당시 프랑스를 상대로 1대4로 패하며 굴욕을 맛봤다. 이후 단 한 번도 반전은 없었다.

이번이 징크스를 깰 기회다. 그간 멕시코가 개막전에서 만난 상대는 프랑스, 브라질 등 강호들이었다. 반면 이번 상대는 A조 1승 제물로 꼽히는 남아공이다. 멕시코의 전력을 고려하면, 이번 개막전에서는 승리를 거두지 못하는 것이 이변이다.

로이터연합뉴스

Advertisement

하비에르 아기레 감독의 생각도 다르지 않았다. 아기레는 "(멕시코의) 개막전 성적이 2무5패인가요. 그러니 이번에는 꼭 이겨야 한다. 꼭 그 기록을 깨고 싶다"고 의지를 다졌다.

Advertisement

멕시코의 개막전 징크스 탈출은 한국에도 중요한 요소다. 한국과 멕시코는 2차전에서 맞붙는다. 두 팀 모두 1차전에서 승리를 거둔다면 상관 없지만, 자칫 두 팀 모두 승리하지 못하고 2차전에서 마주한다면, 총력전이 불가피하다.

한국으로서는 3차전 남아공을 상대로 승리 기회를 노릴 수도 있으나, 멕시코를 꺾은 남아공의 기세가 만만하리라 장담하기 어렵다. 결국 멕시코가 개막전 징크스를 탈출해야, 조 2위 이상을 노리는 한국의 계획에도 청신호가 켜진다. 한국 또한 멕시코의 개막전 결과를 주목할 수밖에 없는 이유다.

로이터연합뉴스

Advertisement

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com