'2026 청춘양구 중학교 1학년 축구 페스티벌', 13일 개막

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중학교 1학년 축구선수들의 경기력 향상과 성장 기회 제공을 위한 '2026 청춘양구 중학교 1학년 축구 페스티벌'이 13일부터 16일까지 4일간 강원도 양구군에서 개최된다.

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이번 페스티벌은 중학교 1학년 선수들이 공식 경기 경험을 통해 기량을 점검하고, 향후 성장 가능성을 확인할 수 있도록 마련됐다. 대한축구협회 승인 축구 페스티벌이다. 2023년 양구에서 처음 개최된 이후 올해까지 4년 연속 이어지고 있다. '2026 청춘양구 중학교 1학년 축구 페스티벌'은 유소년 축구 선수와 지도자, 학부모가 함께하는 대표적인 성장형 축구 행사로 자리매김하고 있다.

이번 페스티벌은 양구군축구협회와 ㈜리본코퍼레이션랩이 공동 운영하며, 강원도축구협회의 주최 승인 아래 진행된다. 양구군, (재)양구군스포츠재단, 양구군체육회, MPS, 인바디가 후원에 참여해 대회의 안정적인 운영과 참가 선수들의 성장 지원을 함께한다.

현장에서는 참가 선수와 관람객이 함께 즐길 수 있는 이벤트도 마련된다. 매경기 하프타임에는 24K 골드코인 증정 '황금기린 맞추기' 이벤트를 통해 관중들의 참여를 높여 페스티벌의 취지에 맞게 행사가 운영된다. 행사 중 모금된 수익금은 전액 양구군 지역사회 장학금으로 기부하는 스포츠 행사와 지역사회 공헌을 연계한 ESG 프로그램을 운영한다.

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유소년 축구선수 성장 솔루션 MPS도 대회 기간 동안 참가 선수들을 대상으로 멘탈, 부상예방, 키성장 진단 프로그램을 진행할 예정이다. MPS는 경기 MVP선수에게 멘탈, 부상예방, 키성장 진단이 포함된 MPS 패키지 솔루션을 추가로 선물한다.

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강원도 양구군은 최근 엘리트·생활체육 대회를 지속적으로 유치하며 국내 스포츠대회 운영 도시로서 입지를 넓혀가고 있다. 특히 유소년 축구대회를 통해 지역 숙박, 음식, 관광 자원과 연계한 스포츠 관광 효과를 창출하고 있으며, 이번 페스티벌 역시 양구군과 (재)양구군스포츠재단의 지원을 바탕으로 지역과 스포츠가 함께 성장하는 상생형 행사로 운영될 예정이다.

양구군축구협회 김영자 회장은 "국토정중앙 양구에서 중학교 1학년 축구 페스티벌이 4년 연속 개최되어 매우 뜻깊다"며 "이 대회가 양구군 스포츠마케팅을 대표하는 축구 행사로 성장하고 있는 만큼, 참가 선수들이 멋진 경기와 좋은 추억을 함께 만들어가길 바란다"고 밝혔다.

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양구군축구협회와 함께 페스티벌 운영을 맡고 있는 ㈜리본코퍼레이션랩 김학인 대표는 "중학교 1학년 축구 페스티벌에 대한 선수단과 지도자, 학부모의 관심이 매년 높아지고 있다"며 "미래의 축구 꿈나무들이 양구에서 의미 있는 경험을 쌓을 수 있도록 최선을 다하겠다. 또한 양구군이 스포츠 관광도시로 자리매김할 수 있도록 지원해주신 양구군과 (재)양구군스포츠재단에 감사드린다"고 전했다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com