[오피셜]'겹경사 터졌다' 토트넘 이적 확정한 수비수 마르코스 세네시, 아르헨티나 월드컵대표팀 '깜짝' 발탁..부상 이탈한 발레르디 대체자로 낙점

세네시 캡처=토트넘 구단 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]최근 EPL 토트넘 유니폼을 입은 수비수 마르코스 세네시가 극적으로 북중미월드컵 본선 출전 기회를 얻게 됐다. 대체 선수로 아르헨티나 월드컵대표팀에 차출된 것이다.

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아르헨티나 축구협회는 12일(한국시각) 부상당한 레오나르도 발레르디(마르세유)를 대체해 토트넘의 신입 선수 세네시를 월드컵대표팀에 소집했다고 SNS를 통해 발표했다.

만 27세의 발레르디는 종아리 부상으로 인해, 월드컵 2연속 우승을 노리는 대표팀에서 하차할 수밖에 없었다. 아르헨티나 스칼로니 감독은 팀 전력에서 이탈한 발레르디를 대체할 적임자로 세네시를 낙점했다.

EPL 본머스를 자유계약선수(FA)로 떠난 세네시는 최근 토트넘으로의 이적을 확정했다. 토트넘과 2030년 6월까지 4년 계약했다. 그는 2025~2026시즌 본머스에서 프리미어리그 전 경기에 출전하며 센터백으로 매우 안정적인 수비를 펼쳤다. 토트넘 사령탑 로베르토 데 제르비 감독은 세네시를 다음 시즌 토트넘 수비의 중심으로 판단, 영입했다. 세네시에 앞서 리버풀에서 베테랑 풀백 로버트슨도 영입했다. 세네시는 여름 이적시장 두번째 영입이었다.

세네시 캡처=아르헨티나 축구협회 SNS

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세네시는 아르헨티나 국가대표로 A매치 3경기에 출전한 경험을 갖고 있다. 세네시는 이번 아르헨티나 대표팀에서 중앙 수비수 오타멘니, 리산드로 마르티네스를 백업할 가능성이 높다.

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세네시의 장점은 빌드업 능력이다. 정교하고 날카로운 왼발 패스 능력을 갖추고 있어, 후방에서 공격의 시발점 역할을 잘 한다. 또 훌륭한 위치 선정과 대인 수비 능력을 보여주며, 세트피스 상황에서 위협적인 헤더로 직접 득점을 올리기도 한다. 반면 단점도 있다. 발이 다소 느린 편이라 뒷공간을 침투하는 빠르고 민첩한 공격수를 막아낼 때 고전한다. 또 적극적으로 달려드는 수비 스타일로 종종 위험한 지역에서 파울을 범하거나 경고를 자주 받는다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com