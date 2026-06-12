[오피셜]'감독의 무리한 결정이었다' 日 주장 엔도 와타루 부상으로 월드컵 코앞 하차, '옌스 팀동료' 공격수 마치노 대체 발탁

엔도 로이터

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[스포츠조선 노주환 기자]결과적으로 일본 축구대표팀 사령탑 모리야스 하지메 감독의 무리한 판단이었다. 부상으로 베테랑 엔도 와타루(리버풀)가 월드컵대표팀 엔트리에서 하차했다. 개막을 코앞에 두고 더이상 팀 전력에 둘 수 없다는 판단을 한 것이다. 대체 선수로 최전방 공격수를 불렀다.

모리야스 하지메 감독 로이터

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일본축구협회는 중앙 미드필더 엔도가 부상으로 인해 월드컵 스쿼드에서 하차할 수밖에 없게 됐다고 12일 발표했다. 대체 선수로 마치노 슈토(묀헨글라트바흐)를 발탁했다. 만 33세 엔도는 지난 2월 골절된 발 수술을 받았으며, 월드컵 일정에 맞춰 몸 상태를 회복하기 위한 노력했다. 그로인해 리버풀의 2025~2026시즌 하반기의 거의 통째로 결장했습니다. 경기력과 몸 컨디션에 대한 확신이 없는 가운데 지난달 15일, 모리야스 감독은 엔도를 최종 명단에 포함시켰다. 이걸 두고 무리한 결정이라는 비난의 목소리가 있었다.

대표팀 합류한 주장 엔도는 최근 가진 아이슬란드와의 친선경기에 45분을 소화하기도 했다. 엔도는 회복 과정에서 차질을 겪은 후, 미국 내슈빌에 위치한 일본의 베이스 캠프에서 지난 한 주 동안 개인 훈련을 진행해 왔다. 주장 완장은 수비수 이타쿠라 고(아약스)가 이어받았다. 엔도는 자신의 SNS를 통해 '다친 이후 내가 할 수 있는 것은 모두 해봐서 후회는 없다. 카타르월드컵 이후 주장으로서 대표팀을 이끌며 월드컵 우승이라는 목표를 말할 수 있는 팀으로 성장한 게 자랑스럽다. 이번 소집을 끝으로 대표팀에서 은퇴하기로 했다. 이제부터 한 명의 팬으로 응원하겠다'고 소회를 밝혔다.

슈토 캡처=슈토 SNS

깜짝 승선한 마치노는 1999년 생으로 현재 독일 분데스리가 보루시아 묀헨글라트바흐에서 공격수를 맡고 있다. 키 1m85로 전방에서 공을 지켜내고 연계하는 포스트플레이에 능하며, 강력한 중거리 슛 능력도 갖추고 있다. J리그 쇼난 벨마레에서의 활약을 바탕으로 2023년 독일 홀슈타인 킬에 입단해 첫 시즌 11골을 터뜨렸고, 이후 묀헨글라트바흐로 이적했다. 한국 국가대표 옌스 카스트로프와 한솥밥을 먹고 있다. 2022년 카타르월드컵 멤버로도 이름을 올린 바 있고,개인 커리어 역사상 두 번째 월드컵 무대를 밟게 됐다.

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일본은 이번 월드컵 조별리그에서 네덜란드, 스웨덴, 튀니지와 대결한다. 그들의 이번 대회 목표는 최소 8강 이상이다. 일본은 조별리그 첫 경기에서 네덜란드와 대결한다. 15일 열린다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com