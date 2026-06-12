[멕시코시티 현장인터뷰]"4-0 될 수 있었다" 아기레 감독 이기고도 분노…"몬테스, '퇴장' 피할 수 있었다!"

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[멕시코시티(멕시코)=스포츠조선 김가을 기자]하비에르 아기레 멕시코 월드컵대표팀 감독이 승리에도 분노했다.

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멕시코 축구대표팀은 12일 오전 4시(이하 한국시각) 멕시코 멕시코시티의 멕시코 스타디움에서 열린 남아공과의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 1차전에서 2대0으로 이겼다. 이날 승리로 멕시코는 공식 개막전 2무5패의 징크스를 끊어냈다.

경기 뒤 아기레 감독은 "정말 엄청난 분위기였다. 다리가 후들거렸다. 그동안 CAR(고성능 훈련 센터)에서 훈련해왔는데, 이번엔 관중이 가득했다. 그런 분위기가 선수들에게 부담을 줬다. 그동안 단 한 번도 쥐가 난 적이 없었는데, 이번 경기에선 세 명이나 쥐가 났다. 감정적으로 너무 예민한 상태였던 것이다. 모든 선수가 그런 건 아니지만, 일부 선수가 분위기에 영향을 받았다. 다행히 진정하고 경기 흐름을 장악했다"고 말했다.

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이날 멕시코는 수적 우위를 점하고도 다소 아쉬운 모습을 남겼다. 멕시코는 이날 심각한 골 결정력을 보였다. 경기 뒤 통계 전문 업체 풋몹에 따르면 이날 멕시코는 슈팅 10개를 날리고도 유효슈팅은 단 4개에 그쳤다. 오히려 빅 찬스를 두 차례 놓치며 고개를 숙였다. 게다가 후반 추가 시간 세사르 몬테스(로코모티프 모스크바)가 거친 파울로 레드카드를 받았다. 그는 19일 열리는 대한민국과의 경기에 나서지 못하게 됐다.

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아기레 감독은 "수비적으로 크게 밀린 적은 없다. 2-0으로 앞서고 있었지만, 4-0이 될 수도 있었다"며 "몬테스의 퇴장은 피할 수 있던 일이다. 어쩔 수 없다. 경기의 일부다. 우리는 앞으로 다가올 경기를 준비하겠다"고 말했다.

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멕시코시티(멕시코)=김가을 기자 epi17@sportschosun.com