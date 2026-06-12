1m90만 7명! 체코 베스트11 평균 신장이 무려 1m88...높이 잡아야 체코 잡는다[체코전 라인업]

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[스포츠조선 박찬준 기자]역시 관건은 높이다. 평균 신장이 1m88에 달한다.

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홍명보 감독이 이끄는 대한민국 월드컵 대표팀은 12일 오전 11시(이하 한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열리는 체코와 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 1차전을 치른다. 이번 월드컵 전체의 성패를 좌우할 수 있는 경기다. 남아공의 전력이 기대 이하로 평가받으며, 체코만 잡을 경우 사실상 조별리그 통과의 9부 능선을 넘게 된다.

한국은 3-4-3 카드를 꺼냈다. 최전방에 손흥민을 축으로 이재성과 이강인이 좌우에 선다. 중원에는 황인범과 백승호가 자리하고, 양측 윙백에는 이태석과 설영우가 포진한다. 이기혁-김민재-이한범이 스리백을 꾸린다. 골문은 김승규가 지킨다.

체코의 선택도 3-4-3이었다. 시크를 축으로 좌우에 슐츠와 프로보트가 선다. 중원에는 소이카와 소우체크가 자리하고 좌우에는 젤레니와 초우팔이 선다. 스리백은 크레이치-흐라나치-할로우페크가 꾸린다. 골키퍼 장갑은 코바르시가 낀다.

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예상대로 장신 군단이 모두 나선다. 1m74의 초우팔과 1m77의 슐츠만에 1m70대다. 1m90이 넘는 선수가 7명에 달한다. 수이카와 프로보트도 각각 1m88과 1m89다.

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체코의 장점은 역시 세트피스다. 이번 월드컵에 올라오는 과정에서도 세트피스 주로 골을 넣었다. 높이가 워낙 좋은만큼 위험지역에서 프리킥을 주는 것을 최대한 주의해야 한다. 홍 감독도 이를 잘 알고 있다.

그는 "체코는 특징이 있는 팀이라고 생각한다. 우리가 대응하기가 쉽지 않은 팀이다. 피지컬 측면에서 그렇다. (최근 친선 경기를 살펴봤을 때) 첫 경기보단 두 번째 경기 과테말라전이 좋았다. 우리가 준비를 더 잘해야 한다. 체코의 장점인 세트플레이, 크로스 부분은 신경을 많이 써야 한다. 신장 차도 극복을 해야 한다"고 경계했다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com