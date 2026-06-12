등번호도 없던 오현규, 북중미서 울분 털다! 황인범 도움→환상 역전골...한국 2-1 리드[체코전]

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 경기 전 조규성 오현규가 워밍업을 위해 그라운드로 나서 이야기를 하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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[스포츠조선 박찬준 기자]홍명보호가 승부를 뒤집었다.

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홍명보 감독이 이끄는 대한민국 월드컵 대표팀은 12일 오전 11시(이하 한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 체코와 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 1차전을 치르고 있다. 이번 월드컵 전체의 성패를 좌우할 수 있는 경기다. 남아공의 전력이 기대 이하로 평가받으며, 체코만 잡을 경우 사실상 조별리그 통과의 9부 능선을 넘게 된다. 앞서 열린 개막전에서는 '개최국' 멕시코가 남아공을 2대0으로 꺾었다.

한국은 3-4-3 카드를 꺼냈다. 최전방에 손흥민(LA FC)을 축으로 이재성(마인츠)과 이강인(파리생제르맹)이 좌우에 섰다. 중원에는 황인범(페예노르트)과 백승호(버밍엄)가 자리하고, 양측 윙백에는 이태석(아우스트리아 빈)과 설영우(즈베즈다)가 포진했다. 이기혁(강원)-김민재(바이에른 뮌헨)-이한범(미트윌란)이 스리백을 꾸렸다. 골문은 김승규(FC도쿄)가 지켰다.

체코의 선택도 3-4-3이었다. 파트리크 시크(레버쿠젠)이 원톱으로, 좌우에 파벨 슐츠(리옹)와 루카시 프로보트(슬라비아 프라하)가 섰다. 중원에는 알렉산드르 소이카(빅토리아 플젠)와 토마시 소우체크(웨스트햄)가, 좌우에는 야로슬라프 젤레니(스파르타 프라하)와 블라디미르 초우팔(호펜하임)이 자리했다. 스리백은 라디슬라프 크레이치(울버햄턴)-로빈 흐라나치(호펜하임)-슈테판 할로우페크(슬라비아 프라하)가 구성했다. 골키퍼 장갑은 마체이 코바르시(PSV에인트호벤)가 꼈다.

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전반을 0-0으로 마친 한국은 후반 상대를 강하게 몰아붙였다. 결정적인 기회를 계속해서 놓치던 중, 한방에 무너졌다. 후반 14분 초우팔이 오른쪽에서 올린 롱스로인을 크레이치가 뛰어들며 잘라 먹는 헤더로 연결했다. 그대로 득점이 됐다.

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0-1로 끌려가던 한국은 이른 시간 승부를 원점으로 돌렸다. 한국이 22분 동점골을 터뜨렸다. 이강인이 침투패스를 찔렀다. 파고들던 황인범이 잡아 골키퍼를 제친 후 골대를 향해 찍어찼다. 공은 그대로 골라인을 넘었다.

기어코 승부를 뒤집었다. 오현규(베식타시)였다. 후반 35분 백승호가 중앙에서 오른쪽으로 돌아들어가던 황인범에게 찔렀다. 황인범이 파고들며 중앙으로 컷백을 시도했고, 오현규가 짤라 먹으며 득점에 성공했다. 한국이 승기를 잡았다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com