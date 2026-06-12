압도적 중원 영향력 '사령관' 황인범, 동점골 폭발→결승골 도움까지...이강인-김민재와 '新 삼대장' 구축[체코전]

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 황인범이 동점골을 터뜨리고 기쁨을 나누고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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[스포츠조선 이현석 기자]'사령관' 황인범의 지휘였다. 중원 영향력과 해결사 능력까지 발휘했다.

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홍명보 감독이 이끄는 대한민국 월드컵 대표팀은 12일 오전 11시(이하 한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 체코와 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 1차전을 치르고 있다.

이번 월드컵 전체의 성패를 좌우할 수 있는 경기다. 남아공의 전력이 기대 이하로 평가받으며, 체코만 잡을 경우 사실상 조별리그 통과의 9부 능선을 넘게 된다. 앞서 열린 개막전에서는 '개최국' 멕시코가 남아공을 2대0으로 꺾었다.

한국은 3-4-3 카드를 꺼냈다. 최전방에 손흥민(LA FC)을 축으로 이재성(마인츠)과 이강인(파리생제르맹)이 좌우에 섰다. 중원에는 황인범(페예노르트)과 백승호(버밍엄)가 자리하고, 양측 윙백에는 이태석(아우스트리아 빈)과 설영우(즈베즈다)가 포진했다. 이기혁(강원)-김민재(바이에른 뮌헨)-이한범(미트윌란)이 스리백을 꾸렸다. 골문은 김승규(FC도쿄)가 지켰다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 황인범이 동점골을 넣고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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황인범은 이날 선발로 나섰다. 3월 상황을 고려하면 극적인 반전이다. 올 시즌 벌써 세 번째 부상, 황인범은 지난해 9월 종아리, 11월 허벅지를 다치며 대표팀 승선이 불발됐다. 3월 A매치 명단에도 이름은 없었다. 월드컵 참가마저 안갯속에 빠지는 듯했다.

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빠른 대처가 주효했다. 황인범은 부상 후 한국행 비행기에 몸을 실었다. 곧바로 대표팀 의무팀과 피지컬 트레이너들의 도움을 받으면서 재활 훈련에 돌입해 회복에 집중했다. 최종 엔트리에 승선하며, 사령관의 월드컵 복귀를 예고했다. 월드컵 1차전 체코를 상대로 선발로 나서며 몸상태가 올라왔음을 알렸다.

체코를 상대로 황인범의 가치는 다시 빛났다. 한국 중원의 '만능열쇠'였다. 체코의 견제에도 불구하고 중원에서 뛰어난 활동량과 압박, 공격 전개 등 다방면에서 활약했다. 황인범은 이강인과 함께 공격 수비부터 공격까지 안정적으로 풀어내는 모습이었다. 황인범을 거치지 않고는 전방으로 공이 쉽게 나가지 않았다. 황인범은 중원에서 끊임없이 움직이며, 상대 공간을 파고드는 모습도 선보였다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 황인범이 동점골을 터뜨리고 기쁨을 나누고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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해결사 면모까지 선보였다. 후반 4분 이강인과 2대1 패스 이후 직접 슈팅을 시도하며 예열을 마쳤다. 후반 22분 이강인의 날카로운 침투 패스, 이를 수비 사이로 빠져든 황인범이 슈팅으로 마무리했다. 코바르시가 손가락으로 공을 건드렸으나, 골문 안으로 향하는 슈팅을 완전히 막기에는 역부족이었다.

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결승골까지 도왔다. 후반 35분 백승호의 롱패스가 황인범 앞에 떨어졌다. 이를 잡아 박스 안으로 파고든 황인범은 크로스를 올렸다. 문전으로 쇄도한 오현규의 논스톱 슈팅은 쿠바리스를 맞고 골문 안으로 들어갔다. 황인범은 후반 39분 교체되기 전까지 가장 뛰어난 영향력을 발휘했다.

황인범은 공격의 이강인, 수비의 김민재와 더불어 삼대장을 구축하며 홍명보호 사령관이 돌아왔음을 알렸다. 조별리그 첫 경기 만에 자신의 가치를 십분 선보였다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com