[체코전 현장인터뷰]'이게 비티냐야, 황인범이야' 체코전 1골 1도움 MOM→최고 평점 원맨쇼, "내가 월드컵에서 득점한 사실이 믿기지 않아"

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 황인범이 동점골을 넣은 후 손흥민과 함께 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 황인범이 동점골을 넣고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 황인범이 동점골을 넣고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 황인범이 동점골을 넣은 후 동료들과 함께 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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[사포판(멕시코)=스포츠조선 윤진만 기자]"카타르월드컵 때 느꼈던 팀 정신을 볼 수 있었다."

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믹스트존에 들어선 체코전 승리 주역 황인범(페예노르트)의 표정은 밝았다. 황인범은 12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 체코와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 1차전을 2대1 승리로 마치고 "처음 월드컵에 나선 선수까지 경기장에서 모든 것을 쏟아냈다. 내가 교체되어 나온 이후에도 모두가 한마음 한뜻으로 팀의 승리를 끝까지 응원하는 모습을 봤다. 그래서 남은 경기가 더 기대된다라고 들뜬 소감을 말했다.

대한민국은 후반 14분 상대 스로인 공격 상황에서 라디슬라프 크레이치(울버햄튼)에게 헤더로 선제실점했다. 흐름을 뺏긴 상황에서 8분 후인 후반 22분, 황인범이 이강인(파리생제르맹)의 침투패스를 트래핑한 후 골키퍼 키를 넘기는 감각적인 오른발 칩샷으로 득점하며 경기를 원점으로 되돌렸다. 2024년 1월 카타르아시안컵 바레인전 이후 2년 5개월만의 첫 득점이 월드컵 첫 경기에서 나왔다.

황인범은 "골키퍼와 일대일 찬스를 맞이하는 게 익숙하지 않은 선수다. 공간이 있어서 침투를 했고, 강인이가 워낙 좋은 패스를 넣어줬다. 각도가 없었고, 한 번에 때리기엔 상대 골키퍼 신장이 크다 보니 공간을 만들어보려고 한번 접었는데 다행히 상대 수비와 골키퍼가 그 동작에 속았다. 내가 월드컵이란 무대에서 득점할 수 있다는 게 스스로 믿기지 않으면서도 스스로 자랑스러웠던 순간이었다"라고 말했다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 오현규가 황인범과 함께 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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황인범은 후반 35분 이번엔 상대 진영 우측 수비 뒷공간에서 백승호(버밍엄시티)의 패스를 받아 문전을 향해 날카로운 크로스로 조커 오현규(베식타시)의 결승골을 어시스트했다. 1골 1도움 원맨쇼를 펼친 황인범은 경기 최우수선수로 선정됐다. 통계업체 '소파스코어'는 양팀을 통틀어 가장 높은 평점 8.9점을 매겼다. 1도움을 기록한 이강인(파리생제르맹)이 8.1점으로 2위다. 황인범의 플레이를 접한 해외팬은 유럽 최고의 미드필더인 비티냐(파리생제르맹)와 비견했다.

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황인범은 지난 3월 소속팀 경기 도중 발등을 다쳐 시즌아웃됐다. 두 달 넘게 실전 감각을 쌓지 못한 채로 사전 캠프훈련에 돌입했고, 본선을 앞두고 가까스로 컨디션을 끌어올려 체코전에 나설 수 있었다. 홍명보 월드컵대표팀 감독은 애초 이날 선발출전한 황인범을 60분(후반 15분)에 교체할 계획이었지만, 선수 의지가 강해 그라운드에 남겨뒀다고 말했다.

황인범은 "3월달에 당한 부상은 많이 아쉬웠지만, 월드컵 전가지 몸상태를 끌어올리게 해준 시간이 된 것 같아서 그 점은 감사해야 할 것 같다"라고 했다. 득점 후 주장 손흥민(LA FC)의 얼굴을 손으로 잡은 행동에 대해선 "흥민이 형뿐만 아니라 (이)강인이, (백)승호 등이 저한테 파이팅을 해줘서 고맙다라는 의미로 얼굴 잡으면서 '우리 할 수 있다'라고 의지를 한 번씩 더 주고받았던 것 같다"라고 말했다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 동점골을 넣은 황인범이 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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주변 동료들에게 다시 한 번 감사를 표한 황인범은 "내가 내 장점을 살릴 수 있도록 동료들이 옆에서 많이 도와줬다. 오늘은 특히 옆에서 뛰었던 승호에게 너무 고마웠던 경기였다"라고 말했다.

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이날 체코는 후반에 들어 체력이 쭉쭉 떨어졌다. 해발 1571m 고지대인 과달라하라 환경에 적응하지 않고 경기에 임한 여파로 분석된다. 홍 감독은 고지대 적응 효과가 확실히 있었다고 했다. 황인범도 "상대 선수들이 눈에 보일 정도로 많이 힘들어하는 모습을 보였다. 우리가 먼저 고지대 적응을 한 부분은 상당한 이점으로 작용한 것 같다"라고 '고지대 3주 살기' 플랜이 적중했다고 반색했다.

사포한(멕시코)=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com