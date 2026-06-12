'지옥과 천국이 뒤바뀐 경기' 질투야? 부러움이야? 中의 애매한 칭찬...'아시아 3위팀이 유럽 이겼다'

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 승리가 확정되자 홍명보 감독이 선수단과 함께 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 2대1 역전승을 거둔 후 홍명보 감독과 김민재가 포옹하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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[스포츠조선 박찬준 기자]'지옥과 천국이 뒤바뀐 경기!'

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중국 언론의 평가였다. 홍명보호가 월드컵 첫 경기에서 기적의 역전승을 일궜다. 대한민국 월드컵 대표팀은 12일 오전 11시(이하 한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 체코와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 1차전에서 2대1로 승리했다.

전반을 0-0으로 마친 대한민국은 후반 14분 라디슬라프 크레이치(울버햄튼)에게 선제골을 내주며 끌려갔다. 하지만 8분 후인 후반 22분 황인범(페예노르트)의 동점골로 경기를 원점으로 되돌렸다. 그리고 경기 종료를 10분 남겨둔 후반 35분 '특급 조커' 오현규(베식타시)가 월드컵 데뷔전에서 극장골을 폭발했다.

이번 대회는 조 3위까지 32강에 갈 수 있다. 1승2패도 가능하다. 첫 경기만에 승리를 신고하며, 충분조건을 충족시켰다. 남아공의 전력이 기대보다 떨어지는만큼, 멕시코전만 잘 넘긴다면 조 1위도 가능할 수 있다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 대한민국이 2대1로 승리했다. 경기가 끝나자 홍명보 감독과 선수단이 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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중국도 지대한 관심을 갖고 홍명보호의 경기를 바라봤다. 중국은 이번에도 월드컵 출전에 실패했다. 중국은 늘 한국축구에 대한 열등감을 보였는데, 이를 반영하듯 시나닷컴은 한국-체코전으로 도배됐다. 한국의 승리에 놀라움을 표했다. 황인범의 세리머니 장면을 메인으로 올려놓은 시나닷컴은 '지옥과 천국이 뒤바뀐 경기'라고 했다.

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시나닷컴은 'FIFA 랭킹 25위이자 아시아 3위인 한국은 체코를 상대로 2-1 역전승을 거두며 기분 좋은 출발을 했고, 16강 진출 가능성을 크게 높였다. 유럽 팀 중 가장 먼저 출전한 체코는 이번 패배로 다음 경기인 남아공전에서 승리해야만 다음 라운드에 진출할 수 있게 됐다'고 했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com