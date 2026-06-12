"SON, 크게 걱정하지 않는다" 홍명보 감독 '믿음의 리더십'…"손흥민, 주위에 안정감 줘야 했다…득점 감각 좋다"

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 손흥민이 관중석을 향해 환호를 유도하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 손흥민이 공을 뺏긴 뒤 아쉬워하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김가을 기자]홍명보 대한민국 월드컵대표팀 감독이 '믿음의 리더십'을 보여줬다. 첫 경기에서 주춤했던 '캡틴' 손흥민(LA FC)을 감싸안았다.

Advertisement

대한민국 축구대표팀은 12일 오전 11시(이하 한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 체코와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 1차전에서 2대1로 짜릿한 역전승을 거뒀다.

한국은 경기 초반부터 상대를 적극적으로 몰아붙였다. 수 차례 기회를 만들어냈지만, 골로 연결하지 못했다. 오히려 후반 14분 라디슬라프 크레이치(울버햄튼)에게 선제골을 허용했다. 롱스로인 상황에서 허를 찔린 것이다. 그러나 후반 22분 황인범(페예노르트)의 동점골로 경기를 원점으로 돌렸다. 그리고 후반 35분 '특급 조커' 오현규(베식타시)가 월드컵 데뷔전에서 데뷔골을 결승골로 완성했다. 한국은 경기 막판 김승규(FC도쿄)의 선방까지 묶어 승리했다. 이로써 한국은 2010년 남아공 대회 이후 16년 만에 월드컵 1차전에서 승리를 챙겼다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 손흥민이 골 찬스를 놓친 후 아쉬워하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 이강인과 손흥민이 프리킥을 준비하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

손흥민은 이날 최전방 공격수로 선발 출전했다. 전체적인 움직임은 나쁘지 않았지만, 결정력에서 다소 아쉬움을 남겼다. 이날 혼자 6개의 슈팅을 시도했지만, 유효슈팅은 1개 뿐이었다. 결정적인 기회가 두 차례나 있었지만 득점으로 완성하지 못했다.

Advertisement

경기 뒤 홍 감독은 "월드컵 첫 경기였다. (그래서인지)선수들이 플레이를 할 때 긴장을 했다고 생각한다. 양팀 선수들이 다 긴장을 했다. 그럼에도 우리 선수들이 준비한 것을 철저히 잘 지켰다. 승리를 진심으로 축하하고 감사하다. 경기 전 선수들에게 두 가지 주문을 했다. 끝까지 포기하지 말자, 우리가 하나가 돼 경기를 하자고 했다. 경기 출전, 미출전 선수 모두 하나가 되자고 했다. 우리 선수들이 두가지 모두를 충족했다"고 말했다.

Advertisement

특히 손흥민에 대해 "중요한 경기고 압박감 받는 경기다. 당연히 손흥민이 선발로 나와야 한다고 생각했다. 주위 선수들에게 안정감을 줘야 했다"며 "손흥민이 준비한 걸 잘 실행해줬다. 찬스를 놓친 건 그렇게 중요한 부분이라고 생각하지 않는다. 득점 감각이 좋다. 앞으로도 크게 걱정하지 않는다"고 믿음을 드러냈다.

한국은 19일 같은 장소에서 '홈팀' 멕시코와 조별리그 2차전을 치른다.

Advertisement

김가을 기자 epi17@sportschosun.com