[사포판 ON]누가 뭐래도 대한민국 캡틴은 손흥민이다! '21분만에' 주장 완장 다시 돌려준 '내동생' 김민재…'원팀'으로 일군 체코전 기적

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 대한민국이 2대1로 승리했다. 김민재와 손흥민이 기쁨을 나누고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 김민재가 손흥민에게 주장 완장을 다시 넘겨주고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 이강인과 손흥민이 프리킥을 준비하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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[사포판(멕시코)=스포츠조선 윤진만 기자]대한민국 캡틴은 누가 뭐래도 손흥민(LA FC)이다.

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손흥민은 12일(이하 한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 체코와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 1차전에 1-1 팽팽하던 후반 19분 오현규(베식타시)와 교체됐다.

벤치로 내려간 선수는 주장 완장을 경기장에 남은 동료에게 넘겨줘야 한다. 손흥민은 '철기둥' 김민재(바이에른 뮌헨)에게 완장을 넘기고 벤치로 향했다. 이른 교체에 상심한 표정을 지으며 일부 스태프, 선수들과 악수를 하지 않았지만, 이내 한마음 한뜻으로 대한민국의 역전을 응원했다.

손흥민과 벤치에 앉은 선수, 코치진, 스태프의 '진심'은 통했다. 손흥민과 교체돼 들어간 오현규가 후반 35분 황인범(페예노르트)의 우측 크로스를 골문 앞 논스톱 왼발슛으로 연결해 골망을 흔들었다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 손흥민이 돌파를 시도하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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후반 14분 라디슬라프 크레이치(울버햄튼)에게 선제실점하며 끌려가던 한국은 후반 17분 황인범의 기막힌 로빙슛으로 경기를 원점으로 되돌리더니 오현규의 골로 기적과도 같은 2대1 역전승을 거뒀다. 우리 대표팀이 월드컵 첫 경기에서 승리한 건 2010년 남아공월드컵에서 그리스를 2대0으로 꺾은 이후 16년만이다.

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훈훈한 장면은 경기 후에도 쏟아졌다. 임시로 주장 완장을 달고 파트리크 시크(레버쿠젠) 등 체코 공격수들을 차례로 지워버린 김민재는 경기 종료 후 손흥민에게 다가가 '캡틴'의 오른팔에 다시 완장을 채워줬다. '누가 뭐래도 우리 팀의 주장은 손흥민'이라는 제스쳐였다.

이에 감격한 손흥민은 김민재를 와락 끌어안으며 훈훈한 분위기를 연출했다.

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손흥민은 김민재에 앞서 월드컵 데뷔전에서 데뷔골을 넣은 '짐승남' 오현규와도 뜨거운 포옹을 나눴다. 오현규는 손흥민 앞에 다가가 90도 폴더 인사를 건네며 존경심을 표했다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 대한민국이 2대1로 승리했다. 손흥민과 오현규가 기쁨을 나누고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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손흥민은 비록 69분간 6번의 슈팅 찬스를 모두 놓치며 월드컵 4호골 도전에 실패했다. 두 번의 결정적인 찬스도 날렸다. 하지만 홍명보 월드컵대표팀 감독은 "중요한 경기이고 압박감 받는 경기에서 당연히 손흥민이 선발로 나와야 한다고 생각했다. 주위 선수들에게 안정감을 줬어야 한다. 손흥민이 준비한 걸 잘 실행해줬다. 찬스를 놓친 건 그렇게 중요한 부분이라고 생각이 들진 않는다. 득점 감각이 좋다. 앞으로도 크게 걱정하지 않는다"라고 감쌌다.

이렇듯 대한민국은 손흥민을 중심으로 '원팀'이 되어 기적과도 같은 역전승을 일궜다. 다음은 멕시코다. 19일 같은 경기장에서 또 한 번의 승리를 노린다.

사소판(멕시코)=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com