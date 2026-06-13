[월드컵 리뷰] '한국 감독 1순위'였던 제시 마치 극적으로 살아났다...개최국 캐나다, 보스니아 헤르체코비나와 극적 1-1 무

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[스포츠조선 김대식 기자]개최국 캐나다가 개막전에서 패배 위기에서 살아났다.

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제시 마치 감독이 이끄는 캐나다는 13일 오전 4시(한국시각) 캐나다 온타리오주 토론토의 토론토 스타디움에서 열린 보스니아 헤르체코비나와 1대1로 비겼다. 마치 감독은 한때 대한민국 사령탑 1순위 후보였던 인물이다.

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초반 분위기는 개최국 캐나다가 가져갔다. 하지만 보스니아 헤르체코비나가 선제골을 터트렸다. 전반 21분 역시 높이였다. 코너킥에서 세아드 콜라시나츠의 벡헤더를 문전 앞에 있던 요보 루키치가 밀어 넣는데 성공했다.

선제골 후 캐나다는 공세를 강화했지만 보스니아 헤르체코비나의 수비는 탄탄했다. 위협적인 찬스를 몇 차례 만들었지만 살리지 못한 캐나다였다.

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후반 들어서 점점 캐나다가 골에 근접하기 시작했다. 후반 9분 환상적인 볼 전개를 보인 캐나다였다. 리치 라레이아가 페널티박스 안까지 들어가서 날린 슈팅을 콜라시나치가 발을 뻗어서 막아냈다. 콜라시나치 발에 걸린 공은 골대를 맞고 튀어나왔다.

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이후 캐나다에 실점 위기가 찾아왔다. 보스니아 헤르체코비나의 순간적인 역습에 일대일 찬스가 나왔다. 케림 알라이베고비치에게 득점 기회가 왔지만 골키퍼를 넘어서지 못했다.

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결국 캐나다가 경기를 원점으로 만들었다. 프로미스 데이비드의 패스를 받아낸 카일 라린이 환상적인 터닝슛으로 캐나다를 구해냈다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com