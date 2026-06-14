'적이 된 절친' 황희찬·크레이치, 월드컵 그라운드서 '찐우정' 포옹 나눴다[사포판 현장]

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 경기 전 황희찬이 체코 주장인 라디슬라프 크레이치와 인사를 나누고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 경기 전 황희찬이 체코 주장인 라디슬라프 크레이치와 인사를 나누고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자

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[사포판(멕시코)=스포츠조선 허상욱 기자] 대한민국 월드컵 대표팀 황희찬이 북중미 월드컵 첫 상대인 체코와의 경기를 앞두고 그라운드에서 특별한 재회를 가졌다.

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경기 전 그라운드를 밟던 황희찬의 얼굴에 환한 미소가 번졌다. 그를 미소짓게 만든 주인공은 다름 아닌 체코의 주장 라디슬라프 크레이치. 두 선수는 현재 잉글랜드 프리미어리그 '늑대군단' 울버햄튼에서 한솥밥을 먹고 있는 절친한 동료 사이다. 올 시즌 동고동락하며 함께 뛰어온 두 사람이 이번엔 월드컵 무대에서 적으로 만나게 된 것이다.

승부를 앞두고서도 두 선수는 환한 미소로 손을 맞잡고 포옹을 나누며 담소를 이어갔다. 축구 앞에서 잠시 친구가 된 두 선수의 모습은 보는 이들의 마음마저 훈훈하게 했다.

하지만 그라운드에선 냉정했다. 크레이치는 후반 14분 블라드미르 초우팔의 롱스로를 받아 191cm의 장신을 활용한 헤더골로 체코에 선제골을 안겼다. 절친의 골에 황희찬도 가만있을 수 없었다. 황희찬은 후반 17분 이재성과 교체되어 그라운드를 밟았다. 2018년 러시아, 2022년 카타르에 이어 세 번째 월드컵 무대에 선 황희찬은 이날 출전으로 개인 통산 A매치 80경기 출전이라는 뜻깊은 기록도 세웠다.

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결과는 태극전사의 웃음으로 끝났다. 후반 황인범의 동점골에 이어 오현규의 역전골이 터지며 대한민국은 2대1 역전승을 거두고 북중미 월드컵의 출발을 화려하게 끊었다.

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클럽에서 쌓은 우정은 그대로지만 이날만큼은 웃은 쪽은 황희찬이었다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 경기 전 황희찬이 체코 주장인 라디슬라프 크레이치와 인사를 나누고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 경기 전 황희찬이 체코 주장인 라디슬라프 크레이치와 인사를 나누고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 라디슬라프 크레이치가 선제골을 터뜨리며 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 라디슬라프 크레이치가 선제골을 넣고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 2대1 승리 후 동료들과 기쁨을 나누는 황희찬의 모습. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/