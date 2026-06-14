"韓 역대급 재능" '충격 기록' 이강인 그렇게도 두렵나…'LEE, 홍명보 감독에게 휴대전화 빼앗겼다' 멕시코 황당 '루머'까지 생성

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 결승골을 넣은 오현규가 이강인과 함께 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

사진=SNS 영상 캡처

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[멕시코시티(멕시코)=스포츠조선 김가을 기자]'황금재능' 이강인(25·파리생제르맹·PSG)이 월드컵 첫 판부터 펄펄 날았다. '벨기에의 전설' 에당 아자르의 기록까지 소환할 정도였다.

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이강인은 12일(이하 한국시각) 체코와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 1차전에 선발로 나섰다. 오른쪽 측면 날개로 출격한 그는 경기 초반부터 매서운 모습을 보였다. 넓은 시야, 차원이 다른 탈압박, 강력한 슈팅 등으로 재능을 마음껏 뽐냈다. 하이라이트 장면은 팀이 0-1로 밀리던 후반 22분 나왔다. 이강인은 황인범(페예노르트)을 향해 날카로운 침투 패스를 찔렀고, 황인범이 센스 있는 슈팅으로 득점을 완성했다.

분위기를 탄 한국은 후반 35분 오현규(베식타시)의 결승골을 묶어 2대1로 역전승했다. 한국은 2010년 남아공 대회 이후 16년 만에 월드컵 1차전 승리를 거머쥐었다. 이강인은 도움 1개, 유효슈팅 1회, 키패스 3회, 드리블 성공 5회(6번 시도), 파이널 서드 패스 성공률 100%(18회) 등을 기록하며 한국 승리에 힘을 보탰다.

그의 놀라운 기록은 여기서 끝이 아니다. 축구 통계 사이트 '옵타'에 따르면 이강인은 파울 유도도 4회를 기록했다. 드리블과 파울 유도를 동시에 기록한 것은 2018년 러시아 대회의 아자르 이후 처음이다. 아자르는 러시아월드컵 프랑스와의 4강전에서 관련 기록을 썼다. 스포츠 전문 매체 '스카이스포츠'는 '손흥민(LA FC)의 아쉬움에도 한국이 필요한 목표를 달성할 수 있었다는 것은 그들의 수준 높은 실력을 보여준다. 황인범과 이강인의 기여가 돋보이는 뛰어난 작품이었다. 한국은 인상적인 개막전 이후 잠재적인 다크호스의 모습을 보이고 있다'고 했다. 일본 축구 전문 매체 '풋볼존'은 '한국-체코전에서 이강인은 뛰어난 개인기로 한국의 공격을 이끌었다'고 전했다.

8일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판 월드컵대표팀 베이스캠프 훈련장 치바스 베르데 바예에서 진행된 대한민국 월드컵 대표팀의 공식 훈련, 홍명보 감독이 이강인과 이야기를 나누고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.08/

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 경기를 펼치는 이강인과 손흥민의 모습. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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이강인의 놀라운 경기력 때문일까. 멕시코 언론에선 황당한 '루머'를 생성했다. '디아리오 올레'는 '홍명보 대한민국 월드컵대표팀 감독이 이강인의 휴대전화를 빼앗았다. 홍 감독은 훈련이 한창 진행 중인 가운데 휴대전화를 들고 있던 이강인을 봤다. 그리곤 그의 손에서 휴대전화를 빼앗았다. 이강인은 미소를 지었지만, 홍 감독은 매우 심각한 표정으로 자리를 떠났다'고 전했다.

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어디까지나 루머였다. 13일 회복훈련 때의 상황이었다. 공개된 영상을 보면 이강인이 훈련 중 휴대전화를 사용한 것도, 홍 감독이 이강인에게 다가가 휴대전화를 가져간 것도 맞다. 하지만 이후 이강인 옆에 있던 오현규와 설영우(즈베즈다)가 웃기 시작했다. 이강인도 홍 감독이 뒷짐 지는 것을 흉내 내며 분위기를 띄웠다. 홍 감독이 휴대전화를 '압수'했다면 나올 수 없는 장면이다. 홍 감독은 이내 이강인에게 다가가 휴대전화를 돌려주며 장난을 마무리했다.

'이슈의 중심' 이강인은 19일 멕시코와의 2차전을 준비한다. 그는 체코전 뒤 "항상 팀에 보탬이 되려고 노력한다. 앞으로도 그럴 것이다. 팀 내 입지와 상관없이 항상 제일 중요한 것은 팀"이라며 "다음 멕시코전은 더 어려운 경기가 될 것이다. 잘 준비해서 꼭 승리하도록 하겠다. 우리가 해야 할 것만 잘 준비하면 좋은 결과로 이어질 것"이라고 각오를 다졌다.

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멕시코시티(멕시코)=김가을 기자 epi17@sportschosun.com