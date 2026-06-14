"응원 셀카속 눈 찢기, 제가 예민한가요" 멕시코男 인종차별 행위 大논란...서경덕 교수 "월드컵 현장서 있을수 없는 일...공개사과하라!"

사진출처=인스타그램 '이노냥' 계정 영상 캡쳐

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2026년 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 대한민국-체코전 현장서 한국인 유튜버가 멕시코 축구팬으로부터 인종차별을 당한 사실이 뒤늦게 알려져 논란이 일고 있다.

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12일 과달라하라 현장에서 멕시코 팬들과 어우러져 홍명보호를 응원하던 여성 유튜브 이노냥이 경기장에서 직접 찍은 셀카 영상에서 뒷자리의 멕시코인이 눈을 찢는 제스처를 취하는 것이 포착됐고, 이노냥은 '제가 너무 예민한 건지 봐주세요'라는 한줄 자막을 붙였다. 영어로 '월드컵 현장에서 인종차별을 경험했을 때'라고 썼다.

사진출처=인스타그램 '이노냥' 계정 영상 캡쳐

월드컵 현장에서의 인종차별, 욱일기 등 전범기 사용 가능성에 일찌감치 경종을 울려온 서경덕 성신여대 교수는 이날 보도자료를 내고 "많은 누리꾼들이 제보를 해 줬다"며 "한국과 체코의 경기장에서 한국의 유명 유튜버가 촬영한 셀카 영상에 뒷 자리에 앉은 멕시코 남성이 양손 검지로 눈을 찢는 모습이 포착됐다"고 전했다.

손가락으로 눈을 찢는 행위는 아시아인을 비하할 때 사용돼 온 대표적인 인종차별 행위로 인식되고 있다. 멕시코 현지 매체인 폴리티고 등도 해당 영상을 보도한 후 인종차별적 행위를 한 멕시코 팬의 신원은 할리스코주 토목공학회장 울리세스 페르난도 베르날 미라몬테스라고 확인했다. 이 매체는 '미라몬테스가 여성 관중의 외모를 공개적으로 조롱한 수치스러운 행위'라고 강도 높게 비판했다.

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서 교수는 "국적과 인종을 넘어 지구촌이 하나되는 월드컵 현장에서 이런 일이 발생하는 건 있을 수 없는 일"이라면서 "마라몬테스는 공개적인 사과를 해야만 할 것"이라고 말했다. 이어 "FIFA는 이번 일을 거울삼아 다시는 이런 일이 재발하지 않도록 주의를 기울여야 할 것"이라고 강조했다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com