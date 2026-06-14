"한국인에 죄송합니다" 인종차별 멕시코 단체장 '슬랜트 아이', 신상 공개 뒤늦은 공개 사과…회장직 사임 후폭풍

사진출처=인스타그램 '이노냥' 계정 영상 캡쳐

사진출처=인스타그램 '이노냥' 계정 영상 캡쳐

미라몬테스 영상 캡처

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[스포츠조선 김성원 기자]한국인 유명 유튜버를 향해 선넘은 인종차별적 행동을 한 멕시코 남성이 여론의 뭇매를 맞고 뒤늦게 공개 사과했다.

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한국인 유튜브 이노냥은 12일(이하 한국시각) 멕시코 할리스코주 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 체코와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 1차전에서 태극전사들을 응원한 후 논란의 영상을 올렸다.

뒷자리의 멕시코인이 눈을 찢는 제스처를 취하는 것이 포착됐고, 이노냥은 '제가 너무 예민한 건지 봐주세요'라는 한줄 자막을 붙였다. 영어로 '월드컵 현장에서 인종차별을 경험했을 때'라고 썼다.

손가락으로 눈을 찢는 '슬랜트 아이'는 동양인을 비하하는 대표적인 인종차별 행위다. 월드컵 현장에서의 인종차별, 욱일기 등 전범기 사용 가능성에 일찌감치 경종을 울려온 서경덕 성신여대 교수는 이날 "많은 누리꾼들이 제보를 해 줬다"며 "한국과 체코의 경기장에서 한국의 유명 유튜버가 촬영한 셀카 영상에 뒷 자리에 앉은 멕시코 남성이 양손 검지로 눈을 찢는 모습이 포착됐다"고 전했다.

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남성의 신상도 공개됐다. 이 남성은 울리세스 페르난도 배르날 미라몬테스로 할리스코주 측량·지리공학 기술자협회(CITGEJ) 회장을 맡고 있는 것으로 확인됐다.

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서 교수는 "국적과 인종을 넘어 지구촌이 하나되는 월드컵 현장에서 이런 일이 발생하는 건 있을 수 없는 일이다. 미라몬테스는 공개적인 사과를 해야만 할 것"이라고 했다.

미라몬테스는 14일 자신의 SNS를 통해 "내 행동으로 불쾌감을 느낀 한국인 팬과 모든 분들께 진심으로 사과한다"며 "누군가를 모욕하거나 처벌하려는 의도는 없었다"고 고개를 숙였다.

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그리고 "이번 논란에 대한 책임을 지고 회장직에서 사임하겠다"고 덧붙였다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com