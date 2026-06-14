[공식발표]'5000만' 대한민국 분노하게 만든 그 심판 등판...벤투 퇴장 주범 '우즈벡-콜롬비아전 주심'

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사진=FIFA

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[스포츠조선 김대식 기자]4년 전 한국 국민을 분노하도록 만든 앤서니 테일러 주심이 2026년 북중미월드컵을 준비한다.

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파비오 칸나바로 감독이 이끄는 우즈베키스탄은 오는 18일 오전 11시(한국시각) 멕시코 멕시코시티의 에스타디오 아스테카에서 콜롬비아와 월드컵 조별리그 K조 1차전 경기를 치른다.

경기를 앞두고 국제축구연맹(FIFA)는 우즈베키스탄과 콜롬비아전 심판진 배정을 발표했다. 이 경기는 테일러 심판이 주심으로 나와 경기를 관장한다. 악명 높은 테일러 심판의 스타일 때문에 괜한 판정 시비가 우려될 수 있는 경기다. 한국 국민이라면 테일러 심판을 잊을 수 없기도 하다.

테일러 주심은 2022년 카타르 대회에서 한국 국민들을 화나게 만든 경험이 있다. 한국이 2-3으로 가나한테 끌려가던 추가시간 막판, 테일러 주심은 한국이 코너킥 기회를 얻어낸 상황에서 그대로 경기를 종료했다. 코너킥 기회라 마지막에 극장골이 터질 수 있는 가능성이 있었다.

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당시 후반전 추가시간은 총 10분이었다. 그 사이에도 경기가 지연되는 상황이 몇 차례 있었기 때문에 추가시간의 추가시간이 필요했다. 그럼에도 테일러 주심은 10분이 채워지자 한국에 마지막 코너킥 기회를 주지않고 경기를 마무리했다.

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한국의 사령탑이었던 파울루 벤투 감독은 벤치에서 화가 나 테일러 주심에 달려갔다. 김영권을 비롯한 몇몇 선수들도 강하게 항의했다. 격분한 벤투 감독은 더 격하게 항의하다가 테일러 주심에게 퇴장을 받고 말았다. 그 결과 벤투 감독은 중요해진 포르투갈과의 조별리그 3차전을 VIP석에서 관전해야 했다.

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벤투 감독의 항의가 무조건 정당하다고 볼 수는 없지만 테일러 주심의 경기 종료 판단은 분명 석연치 않았다. 테일러 심판은 잉글랜드 내에서도 악명 높은 심판 중 한 명이다. 그는 전 세계적으로 주목 받는 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 종종 애매모호한 판정을 내려 팬들의 비난을 받은 적이 많다.