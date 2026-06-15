슈투트가르트 메디컬 탈락, 오히려 좋아! '추어탕 수저' 오현규, 월드컵 골 한 방에 인생 역전 예고..."라리가 빅클럽 영입 관심 등장"

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 결승골을 넣은 오현규가 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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[스포츠조선 이현석 기자]오현규를 향한 빅클럽의 관심이 등장했다. 주인공은 아틀레티코 마드리드다.

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튀르키예의 알란야포스타시는 최근 '스페인 명문 구단이 베식타스의 오현규에게 관심을 표명했다'고 보도했다.

오현규는 12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 체코와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 1차전에서 후반 교체로 출전해 결승골을 넣으며 2대1 승리를 이끌었다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 결승골을 넣은 오현규가 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

투혼이었다. 오현규는 이날 경기를 앞두고 고열로 고생했다. 고지대 적응 과정에서 탈수에 수반한 열 증상이었다. 다행히 경기를 앞두고 극적으로 컨디션을 되찾았다. 후반 24분 손흥민을 대신해 그라운드를 밟았고, 후반 35분 황인범의 크로스를 곧바로 슈팅으로 마무리하며, 결승골을 안겼다. 경기 후 그는 "열이 38도까지 올랐었다"며 "뛸 수 있을까 걱정했다. 원장님, 닥터선생님들이 극진히 보살펴줘서 경기를 뛰고 골을 넣을 수 있었다"고 했다.

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4년 전 아쉬움을 달랜, 월드컵 데뷔전이었다. 2022년 카타르 대회 당시 정식 엔트리에 들지 못한 채 예비 선수로 대표팀 일정에 동행해야 했다. 그 경험이 월드컵의 꿈을 키웠다. 4년 후 멕시코에서 18번을 달고 득점으로 자신의 가치를 선보였다. 오현규의 활약에 주목한 것은 한국 팬들만이 아니었다. 유럽 주요 구단에서도 세계적인 무대에서 활약한 오현규를 지켜봤다. 그리고 빅클럽 영입 관심까지 등장했다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 결승골을 넣은 오현규가 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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알란야스포르는 '오현규가 유럽 명문 구단들의 관심을 계속해서 받고 있다. 월드컵 기간 동안 그의 활약을 면밀히 관찰할 것이라는 예측이 나오고 있다'며 '스포츠 기자인 카르탈 이깃은 스페인 명문 아틀레티코 마드리드가 한국인 축구 선수 오현규를 예의주시하고 있다고 밝혔다. 아틀레티코의 스카우팅팀은 월드컵 기간 동안 오현규의 활약을 면밀히 분석할 예정이다. 월드컵에서의 활약은 이적 협상에 중요한 역할을 할 것으로 알려져 있다'고 설명했다.

고대했던 월드컵 무대, 오현규는 득점으로 한을 풀었다. 활약은 오현규에게 또 하나의 가능성을 열어줬다. 꿈에 그리던 빅클럽 이적 가능성까지 등장하며, 향후 월드컵 여정에서의 경기력이 더 중요해질 전망이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com