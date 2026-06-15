[오피셜]'첫 경기부터 무리할 필요 없다' 스페인 대표팀 감독 공개 "라민 야말 몸상태 완벽, 하지만 첫 경기 벤치에서 시작한다"

야말 캡처=파브리지오 로마노 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]"야말의 몸상태가 괜찮지만, 선발로 나서지 않을 것이다."

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스페인 축구대표팀의 루이스 데라 푸엔테 감독이 스타 라민 야말(FC바르셀로나)의 현재 몸상태와 첫 경기 출전 여부에 대해 밝혔다. 그는 허벅지 부상에서 제때 회복한 야말의 몸상태는 괜찮지만, 월드컵 데뷔전이 될 카보베르데와의 첫 경기에 선발로 나서지 않을 것이라고 했다. 팀의 에이스를 첫 경기부터 무리해서 기용하지 않겠다는 것이다.

데 라 푸엔테 감독은 15일(이하 한국시각) 기자회견에서 "가장 좋은 소식은 라민의 몸 상태가 아주 좋고, 니코 윌리엄스, 빅토르 무뇨스와 마찬가지로 준비를 아주 잘 했으며 훈련도 매우 잘 소화하고 있다는 점이다. 그는 출전이 가능하며, 비록 선발로 나서지는 않겠지만 경기가 어떻게 흘러가는지 지켜볼 것"이라고 말했다. 스페인은 이번 북중미월드컵 조별리그 H조에서 카보베르데, 우루과이, 사우디아라비아와 대결한다. 첫 경기가 16일 오전 1시 미국 애틀랜타 스타디움에서 벌어질 카보베르데전이다.

야말 로이터

데 라 푸엔테 감독은 지난 4월 22일 이후 경기에 출전하지 못한 만 18세의 신성 야말에 대해 "그는 내일 아무 문제 없이 경기를 뛸 준비가 돼 있다. 90분 전체는 아니더라도 어느 시점에 교체로 들어갈 수 있으며, 몇 분간 활약하기에 완벽하다. 그렇지 않았다면 벤치에도 앉지 못했을 것"이라고 설명했다. 야말은 2년 전 유로2024에서 스페인을 우승으로 이끈 주인공이다. 스페인은 2010년 남아공대회 우승 이후 16년 만에 이번 월드컵에서 우승을 노린다. 스페인은 프랑스와 함께 강력한 우승 후보로 꼽힌다.

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그는 스페인이 우승 후보로 거론되는 상황에 대한 질문에 "스포츠에서 우승 후보라는 게 무슨 의미가 있겠나. 잠재적인 도전자 중 한 명으로 올려놓는 것뿐이지, 승자는 단 한 팀뿐이다. 다만 일부 선수들의 뛰어난 여정에 경의를 표하는 의미이기에 그 평가를 가치 있게 생각한다. 이토록 많은 진짜 우승 후보들이 경쟁하는 월드컵을 본 적이 없다"라며 "(스페인은) 세계 최고의 미드필더진을 보유하고 있다"고 말했다.

스페인 대표팀 데 라 푸엔테 감독 EPA

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2025~2026시즌 하반기 동안 발 부상으로 경기에 거의 나서지 못했던 공격수 미켈 메리노(아스널)는 "선수들의 동기부여가 매우 잘 되어 있고, 신체적으로도 준비를 아주 잘했다. 우리는 가능한 최고의 몸상태지만, 이런 큰 대회에서 가장 중요한 건 정신적인 측면"이라고 말했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com