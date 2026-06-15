세계 최강 라민 야말, 손흥민 샤라웃, 미쳤다! 믿을 수 없다...찰칵 세리머니로 월드컵 프로필 촬영

사진=스페인축구협회

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[스포츠조선 김대식 기자]세계 최고 슈퍼스타 중 한 명인 라민 야말이 손흥민의 골 세리머니를 따라했다.

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스페인축구협회는 지난 10일(이하 한국시각) 공식 채널을 통해 2026년 북중미월드컵을 앞두고 선수들이 프로필 촬영을 하고 있는 모습을 영상으로 찍어 공개했다.

스페인 유니폼을 입고 사진 촬영에 나선 야말은 첫 번째 포즈로 손흥민의 '찰칵 세리머니'를 선택했다. 야말은 찰칵 세리머니를 선보이면서 촬영에 임했다. 손흥민을 샤라웃한 셈이다.

야말은 세상에 자신의 존재감을 알리기 전부터 손흥민을 굉장히 좋아했던 것으로 알려진 선수 중 하나다. 손흥민의 공식 SNS 계정에 올라온 많은 게시글에 야말이 하트를 누른 게 한국 축구 팬들을 통해 알려졌기 때문이다. 야말은 세계 최고의 선수가 된 후에도 손흥민을 향한 애정이 그대로였던 것으로 보인다.

로이터연합뉴스

손흥민 역시 야말을 굉장히 리스펙하고 있다. 손흥민은 글로벌 축구 매체 골닷컴과의 인터뷰에서 "야말은 정말 믿을 수 없는 선수다. 오해하지는 말았으면 한다. 야말의 나이에 그가 보여주는 방식은 정말 대단하다. 야말의 플레이를 보는 모든 순간 즐긴다. 야말이 그렇게 어린 나이라는 점이 그에게 좋은 점이다. 야말은 아직도 성장할 수 있는 잠재력이 정말로 많다. 야말은 몇 년 안에 세계 1위의 선수가 될 것"이라며 엄청난 잠재력을 극찬한 바 있다.

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손흥민 찰칵 세리머니로 월드컵 프로필 사진을 촬영한 야말은 이제 생애 첫 월드컵을 준비한다. 2007년생의 선수가 이번 대회 우승 후보 0순위로 꼽히는 스페인을 이끌 것으로 예상된다. 야말은 이미 유로 2024를 통해서 자신의 재능을 세상에 널리 알렸다.

로이터연합뉴스

월드컵을 앞두고 부상을 당해 1차전에 출전하지 못할 것이라는 예상이 많았지만 나이가 어려서 그런지 빠르게 회복했다. 16일 있을 카포베르데와의 첫 경기에 출전이 가능할 전망이다. 야말은 이번 대회를 통해 2018년 러시아 대회 때 킬리안 음바페처럼 충격적인 10대의 퍼포먼스를 선보일 것으로 예상된다.

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2025~2026시즌 야말은 45경기 24골 18도움으로 인생 최고의 시즌을 보냈다. 공격 포인트 숫자도 대단하지만 야말의 경기 영향력은 더 압도적이다. 현재 드리블 돌파로는 단연 세계 최고다. 동료들을 살려주는 패스도 더욱 원숙해졌기 때문에 이번 대회는 야말이 압도적 세계 최고 선수로 인정받는 판이 될지도 모른다.