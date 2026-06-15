'못 뛰겠습니다' 日 날벼락 맞았다…"사고 있었다" '에이스' 구보 다케후사 부상 OUT…'무사함을 기원한다' 걱정 폭발

사진=IMAGN IMAGES via Reuters-REUTERS 연합뉴스

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[스포츠조선 김가을 기자]일본이 극적인 무승부에도 웃지 못했다. '에이스' 구보 다케후사가 부상으로 이탈했다.

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모리야스 하지메 일본 월드컵대표팀 감독이 이끄는 일본 축구대표팀은 15일 오전 5시(이하 한국시각) 미국 댈러스의 댈러스 스타디움에서 열린 네덜란드와 2026년 북중미월드컵 조별리그 F조 1차전에서 2대2로 비겼다.

구보는 이날 3-4-2-1 포메이션의 측면 공격수로 선발 출격했다. 문제의 장면은 후반 27분 나왔다. 구보는 덴젤 덤프리스와 부딪쳐 왼무릎 근처를 다쳤다. 한 번 일어섰지만, 더 이상 뛸 수 없다는 판단이 나왔다. 그는 스스로 'X' 표시를 긋고 벤치로 물러났다.

일본 언론 닛칸스포츠는 '구보가 경기 중 부상으로 교체되는 일이 발생했다. 구보 대신 투입된 오가와 고키가 두 번째 동점골을 도왔고, 구보는 왼쪽 무릎에 얼음을 댄 채 오가와에게 달려가 기뻐했다'고 보도했다. 모리야스 감독은 경기 뒤 "사고가 있었다"고 말했다.

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이 매체에 따르면 팬들은 '구보만 걱정된다', '가벼운 부상이었으면 좋겠다', '일본의 보물 구보의 무사함을 기원한다' 등의 반응이 나왔다. 혼다 게이스케 해설위원도 "구보가 걱정된다. 다음 경기에 뛸 수 없다면 이토 준야가 선발로 나올 수 있을 것 같다"고 말했다.

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경기는 접전이었다. 전반을 0-0으로 마친 두 팀은 후반 난타전을 벌였다. 네덜란드가 포문을 열었다. 후반 5분 버질 반 다이크의 헤더골로 1-0 리드를 잡았다. 일본은 후반 12분 동점골을 넣었다. 행운이 따랐다. 나카무라 게이토의 슈팅이 상대 수비수 얀 폴 반 헤케를 맞고 골망을 흔들었다. 네덜란드는 쉽게 물러서지 않았다. 후반 19분 크리센시오 서머빌의 득점으로 리드를 되찾았다.

경기는 끝날 때까지 끝난 게 아니었다. 일본이 기어코 동점을 만들었다. 일본은 후반 44분 오가와의 헤더가 가마다 다이치를 맞고 2-2 균형을 맞췄다. 두 팀 모두 결승골을 향해 달렸지만, 추가 득점은 없었다. 경기는 2대2로 막을 내렸다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com