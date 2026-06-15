'이러니 리버풀이 노리지' 디오망데 쇼케이스 빛났다! 코트디부아르, '골대 2번' 에콰도르와 0-0 전반 종료[월드컵 전반 리뷰]

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[스포츠조선 박찬준 기자]코트디부아르는 얀 디오망데만 빛났고, 에콰도르는 불운했다.

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코트디부아르와 에콰도르는 15일 오전 8시(이하 한국시각) 미국 필라델피아 스타디움에서 2026년 북중미월드컵 조별리그 E조 1차전 전반전을 0-0으로 마무리했다. 이번 경기는 복병 간 맞대결로 주목을 받았다. 코트디부아르는 탄탄한 공격력과 단단한 수비로 아프리카 예선을 무패로 통과했고, 에콰도르는 남미예선에서 브라질, 우루과이 등을 제치고 아르헨티나에 이어 2위에 올랐다.

앞서 독일이 퀴라소를 7대1로 제압한 후 치르는 경기라 승리가 절실했던 양 팀은 전반 내내 치열한 승부를 펼쳤다. 양 팀이 맞대결을 치르는 것은 이번이 처음이다.

코트디부아르는 4-4-2 카드를 꺼냈다. 니콜라 페페와 엘리예 와히가 투톱을 이뤘다. 좌우에는 얀 디오망데와 바주마나 투레가 포진했고, 중원에는 세코 포파나와 프랑크 케시에가 자리했다. 포백은 지슬랑 코난-에마뉘엘 아그바두-윌프리드 싱고-겔라 두에가 꾸렸다. 야히아 포파나가 골키퍼 장갑을 꼈다.

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에콰도르는 3-4-3으로 맞섰다. 에네르 발렌시아가 최전방에, 좌우에는 존 예보아와 곤살로 플라타가 자리했다. 좌우 윙백은 페드로 비테와 알란 민다가, 중앙 미드필드에는 모이세스 카이세도와 알란 프랑코가 섰다. 피에로 잉카피에-윌리안 파초-조엘 오르도녜스가 스리백을 구성했다. 에르난 갈린데스가 골문을 지켰다.

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코트디부아르는 오른쪽 날개로 나선 디오망데가 원맨쇼를 펼쳤다. 레가네스에서 데뷔한 디오망데는 지난 여름 분데스리가의 라이프치히에 합류했다. 디오망데는 놀라운 기술과 돌파력으로 분데스리가 최고의 윙어로 떠올랐다, 모하메드 살라와 결별한 리버풀이 후계자로 디오망데를 원하고 있다. 디오망데는 쇼케이스라도 하듯, 엄청난 돌파력을 과시했다. 에콰도르의 왼쪽을 유린하다시피 했다.

반면 에콰도르는 결정력이 아쉬웠다. 두번이나 골대를 맞췄다. 전반 23분 에콰드르가 결정적 기회를 놓쳤다. 예보아가 높은 위치에서 압박에 성공했다. 박스 중앙으로 이동하며 왼발 슈팅을 때렸지만, 크로스바를 맞고 나왔다. 30분 에콰도르가 또 한번 골대를 맞췄다. 비테의 절묘한 스루패스가 뒷공간을 파고들던 민다에게 향했다. 민다의 오른발 감아차기는 또 한번 크로스바를 때렸다.

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결국 전반은 0-0으로 마무리됐다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com