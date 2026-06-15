"수비 베팅→대가 치르게 됐다" 日 잡을 수 있었는데…로날드 쿠만 감독 향한 비난 폭발 '그런 전략 취해선 안 된다'

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[스포츠조선 김가을 기자]다 잡았던 승리를 놓쳤다. 네덜란드 내에서 또 다시 비판의 목소리가 터져나왔다.

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로날드 쿠만 네덜란드 월드컵대표팀 감독이 이끄는 네덜란드 축구대표팀은 15일 오전 5시(이하 한국시각) 미국 댈러스의 댈러스 스타디움에서 열린 일본과의 2026년 북중미월드컵 조별리그 F조 1차전에서 2대2로 비겼다.

일본의 고고카라는 경기 뒤 '일본은 상위 랭커였던 네덜란드를 상대로 승점을 챙겼다. 네덜란드 언론에서도 매우 놀란 모습이었다. 마지막까지 끈질긴 모습을 보여준 일본은 네덜란드를 깜짝 놀라게 했다'고 보도했다.

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F조 1위 후보 두 팀의 격돌이었다. 역시나 팽팽했다. 두 팀 모두 전반 내내 상대를 뚫지 못한 채 0-0으로 마감했다.

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후반 들어 분위기가 확 바뀌었다. 난타전을 벌였다. 네덜란드가 포문을 열었다. 후반 5분 버질 반 다이크의 헤더골로 1-0 리드를 잡았다. 일본은 후반 12분 동점골을 넣었다. 행운이 따랐다. 나카무라 게이토의 슈팅이 상대 수비수 얀 폴 반 헤케를 맞고 골망을 흔들었다. 네덜란드는 쉽게 물러서지 않았다. 후반 19분 크리센시오 서머빌의 득점으로 리드를 되찾았다.

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경기는 끝날 때까지 끝난 게 아니었다. 일본이 기어코 동점을 만들었다. 일본은 후반 44분 오가와의 헤더가 가마다 다이치를 맞고 2-2 균형을 맞췄다. 두 팀 모두 결승골을 향해 달렸지만, 추가 득점은 없었다. 경기는 2대2로 막을 내렸다.

고고카라는 '경기를 중계하던 네덜란드 방송 NOS는 80분이 지난 시점에 승리를 확정하려고 했다. 그러나 스코어가 바뀌었고, 쿠만 감독의 전술을 비판했다'고 전했다.

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이 매체에 따르면 NOS는 "네덜란드는 경기 막판 수비에 크게 베팅했다. 그 대가를 치르게 됐다"며 "일본은 위기 상황에서 이전과 다르다. 정체됐던 것과 다르다. 뒤처지게 할 전략을 취해선 안 된다"고 비판했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com