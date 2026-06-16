"황인범이 누구?"에서 갑자기 멕시코 경계대상 1순위로 '우뚝'…"틈을 주지마!"[과달라하라 현장]

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 황인범이 돌파를 시도하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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[과달라하라(멕시코)=스포츠조선 윤진만 기자]멕시코 언론들은 2026년 북중미월드컵에서 맞닥뜨릴 대한민국을 '손흥민(LA FC)의 팀'으로 소개했다. 간판 스타를 전면에 내걸고 요주의 인물로 꼽은 건 이상할 게 없다.

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하지만 체코와의 조별리그 1차전 이후 다른 이름을 경계 대상 최상단에 올려놨다. 미드필더 황인범(페예노르트)이다. 멕시코의 'TV 아즈테카'는 '멕시코를 위협하는 한국의 스타 황인범은 누구인가'라고 집중 조명해 눈길을 끌었다. 황인범은 12일 체코전에서 1골-1도움을 기록하는 원맨쇼로 대한민국의 2대1 역전승을 이끌었다.

또 다른 매체 'TUDN'은 '멕시코의 에드손 알바레스(페네르바체)는 황인범에게 단 한 틈도 주어서는 안 된다는 것을 잘 알고 있을 것이다. 황인범은 한국 미드필드의 핵심이며, 국가대표팀과 페예노르트에서 보여준 것처럼 뛰어난 공격 잠재력을 지니고 있다'라며 경계할 한국 선수로 손흥민과 황인범을 뽑았다.

지난달 초만 해도 황인범이 월드컵에서 이런 평가를 받을 것이라곤 상상도 할 수 없었다. 그는 지난 3월 소속팀 경기 도중 발목을 다쳐 '시즌 아웃' 판정을 받았다. 두 달 넘게 실전 경험을 쌓지 못한 채 월드컵 최종엔트리에 뽑혔다. 정상 컨디션으로 뛸 수 있을까에 대한 의문부호가 달렸다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 동점골을 넣은 황인범이 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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'꿈의 무대'에서 물음표가 느낌표로 바뀌었다. '역시'라는 찬사가 춤을 추고 있다. 황인범은 사전 캠프지에서 서서히 경기 감각을 끌어올리더니 체코와의 첫 경기에서 자기 장점을 유감없이 발휘했다. 백승호(버밍엄시티)와 함께 중원에 포진한 그는 중앙과 상대 박스, 좌우측을 가리지 않고 상대 진영 곳곳을 누비며 팀에 엄청난 에너지를 불어넣었다. 플레이 하나하나엔 '테마'가 있었다. 0-1로 뒤지던 후반 22분 골키퍼 키를 넘기는 로빙슛이 그랬고, 후반 35분 오현규(베식타시)를 향한 특급 도움이 그랬다. 그야말로 마음껏 공격적 재능을 뽐냈다.

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해외 축구 팬들도 감동했다. 황인범에게 '한국의 비티냐'라는 칭호를 달아줬다. 비티나는 포르투갈 출신으로 이강인과 함께 파리생제르맹의 유럽챔피언스리그 2연패를 이끈 세계적인 미드필더다. 2022년 카타르 대회에 이어 두 번째 무대에서 월드컵 데뷔골을 넣은 황인범은 체코전 최우수선수(MVP)로 뽑히는 일생일대의 영예를 안았다.

그는 허리를 맡는 미드필더답게 혼자만 빛나지 않는다. 광범위한 플레이 영역과 전진성 덕에 홍명보식 3-4-3(3-4-2-1) 전술의 완성도가 부쩍 높아졌다. 황인범은 주변 동료들이라고 공을 돌렸다. 그는 "내가 내 장점을 살릴 수 있도록 동료들이 옆에서 많이 도와줬다. 특히 (체코전은) 옆에서 뛰었던 (백)승호에게 정말 고마웠던 경기였다"라며 "3월의 부상은 많이 아쉬웠지만, 월드컵 전까지 몸상태를 끌어올리게 해준 시간이 된 것 같아서 그 점은 감사해야 할 것 같다"라고 웃었다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 황인범이 동점골을 넣은 후 홍명보 감독과 악수하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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여기서 만족할 순 없다. 이제 첫 고개를 넘었을 뿐이다. 19일 오전 10시 에스타디오 과달라하라에서 열리는 멕시코와의 조별리그 2차전은 더 큰 시험대다. 멕시코는 체코와는 전혀 다른 유형의 미드필더를 보유했다. 남아공과의 1차전(2대0 승)에선 알바로 피달고(베티스), 브라이언 구티에레스(과달라하라), 에릭 리라(크루스 아술)로 중원 삼각편대를 구축했다. 1m75 전후로 빠른 기동력과 패스를 주무기로 한다.

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이들을 상대하려면 1차전보단 더 많은 거리를 더 효율적으로 뛸 필요가 있다. 황인범이 다시 최고의 퍼포먼스를 발휘하면 금상첨화지만, 멕시코와의 숫자 싸움에서 밀리지 않기 위한 코치진의 새로운 전술적 아이디어도 첨가되어야 승리 확률을 높일 수 있다.

과달라하라(멕시코)=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com