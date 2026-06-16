"일본 선수들 비슷하게 생겨서 그랬나"…'충격' 네덜란드 레전드 '인종 차별 발언' 논란 일파만파

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[스포츠조선 김가을 기자]충격이다. 네덜란드의 전설 라파얼 판데르 파르트가 인종 차별적 발언으로 논란의 중심에 섰다.

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네덜란드 언론 풋발존은 15일(이하 한국시각) '판데르 파르트는 일본전 문제가 무엇이었는지 알고 있다고 생각했다. 그러나 자신의 발언이 위험한 선을 넘었다는 것을 곧 깨닫고 빠르게 말을 거둬들였다'고 보도했다.

로날드 쿠만 네덜란드 월드컵대표팀 감독이 이끄는 네덜란드 축구대표팀은 15일 오전 5시(이하 한국시각) 미국 댈러스의 댈러스 스타디움에서 열린 일본과의 2026년 북중미월드컵 조별리그 F조 1차전에서 2대2로 비겼다.

네덜란드는 경기가 0-0으로 팽팽하던 후반 5분 버질 반 다이크의 헤더골로 1-0 리드를 잡았다. 그러나 불과 7분 뒤 일본에 동점골을 허용했다. 나카무라 게이토의 슈팅이 얀 폴 반 헤케를 맞고 골망을 흔들었다. 네덜란드는 쉽게 물러서지 않았다. 후반 19분 크리센시오 서머빌의 득점으로 리드를 되찾았다. 경기는 끝날 때까지 끝난 게 아니었다. 일본이 기어코 동점을 만들었다. 일본은 후반 44분 오가와 고키의 헤더가 가마다 다이치를 맞고 2-2 균형을 맞췄다. 두 팀 모두 결승골을 향해 달렸지만, 추가 득점은 없었다. 경기는 2대2로 막을 내렸다.

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판데르 파르트는 동점골 허용 상황에 대해 "미키 판 더 펜이 오가와를 완전히 놓쳤다. 상대를 돌아서 따라가는 것이 보였다. 이 상황은 다른 선수를 탓하기는 어렵다. 오가와는 완전히 자유롭고, 아무 방해도 없이 헤더를 할 수 있었다"며 "일본 선수들이 좀 비슷하게 생겼기에 판 더 펜이 그렇게 생각했을 수도 있다"고 말했다. 그는 곧 "농담"이었다고 급히 진화했지만, 이 발언 모두 그대로 방송됐다.

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한편, 네덜란드는 첫 경기 아쉬운 무승부 뒤 비난이 폭발하고 있다. 네덜란드 언론 NOS는 "네덜란드는 경기 막판 수비에 크게 베팅했다. 그 대가를 치르게 됐다"며 "일본은 위기 상황에서 이전과 다르다. 정체됐던 것과 다르다. 뒤처지게 할 전략을 취해선 안 된다"고 비판했다.

네덜란드는 이제 21일 오전 2시 미국 휴스턴의 휴스턴 스타디움에서 스웨덴과 대결한다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com