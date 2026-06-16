투헬 좋겠네…월드컵 우승 못해도 경질 없다? FA 회장이 밝힌 이유와 미래는

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[스포츠조선 박상경 기자] 잉글랜드는 2026 북중미월드컵 실패에도 토마스 투헬 감독에게 지휘봉을 맡길까.

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잉글랜드축구협회(The FA)의 마크 불링엄 회장은 16일(한국시각) 영국 BBC와의 인터뷰에서 "투헬 감독과 재계약하면서 성과 조항을 포함시켰다"고 밝혔다. FA는 지난 2월 투헬 감독와 오는 유로2028 종료 시점까지 이어지는 계약 연장에 합의한 바 있다. 소식이 전해지자 일각에선 북중미월드컵 성과가 나오기 전에 재계약에 나선 FA의 결정에 대한 비난이 이어진 바 있다.

불링엄 회장은 성과 조항에 대해 구체적으로 설명하지 않았다. 하지만 투헬 감독이 발동할 수 있는 계약 해지 조항이 있느냐는 물음에는 "우리는 그가 계약을 이행하도록 할 수 있다"고 답했다.

재계약 배경에 대해서도 설명했다. 그는 "홈에서 열리는 유로2028에 대비하기 위한 차원이었다. 우리에겐 매우 중요한 대회이기에 최선의 환경을 만들고 싶었다"며 "그동안 대회를 분석해보면 우리가 가장 원하는 감독이 누구인지, 그 감독을 영입할 수 있는지, 언제 계약을 체결할 지 등을 고려해야 한다. 반대의 경우 더 큰 위험 부담이 따른다"고 설명했다. 이어 "투헬 감독은 최고 수준의 사령탑이기에 (북중미월드컵 이후) 여러 곳에서 러브콜을 받을 수 있다. 누군가 가만히 앉아 상황을 지켜보도록 할 순 없었다"며 "월드컵처럼 큰 대회를 앞두고 불투명한 미래에 대한 설왕설래가 따라다니는 건 피하고 싶었다"고 덧붙였다.

로이터연합뉴스

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투헬 감독은 2024년 10월 잉글랜드 대표팀 지휘봉을 잡았다. 스벤 예란 에릭손, 파비오 카펠로 감독에 이은 세 번째 외국인 감독으로 기대와 우려를 동시에 샀다. 잉글랜드가 북중미월드컵 유럽 예선을 1위로 통과하면서 1차 목표를 달성한 가운데, 그가 목표로 내세운 월드컵 우승을 달성할 수 있을지에 대한 시선이 이어져 왔다. 그러나 지난해 세네갈과의 친선경기에서 1대3으로 져 잉글랜드 대표팀 사상 첫 아프리카팀에 패배했고, 지난 3월 안방 웸블리 스타디움에서 가진 일본과의 친선 경기에서도 0대1로 지면서 비난 여론이 일었다. 이번 월드컵 본선 최종 명단에는 해리 매과이어를 비롯해 필 포든, 콜 파머 등 그동안 대표팀 주전으로 뛰었던 선수들을 모두 제외하면서 또 논란의 중심에 섰다.

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잉글랜드가 이번 북중미월드컵에서 어떤 성적을 거두느냐에 따라 투헬 감독과 FA 결정에 대한 평가가 갈릴 전망이다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com