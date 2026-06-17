한국 안 무서워, 쏘니는 정말 무서워! 멕시코 '덜덜' 떨고 있다, "손흥민 끊임없이 위협적인 존재"...韓 최강 에이스 경계심 폭발

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 손흥민이 돌파를 시도하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이현석 기자]멕시코는 떨고 있다. 손흥민의 활약이 터질까봐 두려워하고 있다.

Advertisement

멕시코의 아스 멕시코판은 16일(한국시각) '손흥민이 멕시코를 상대로 몇 골이나 넣었지'라며 손흥민이 그간 멕시코를 상대로 보여준 장면들을 조명했다.

손흥민은 12일 멕시코 과달라하라주 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 체코와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 1차전에서 선발 출전했다. 지난해부터 LAFC 이적 이후 줄곧 최전방 스트라이커를 소화했던 손흥민은 체코를 상대로도 최전방 공격수로 나서며 선봉을 책임졌다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 손흥민이 공을 뺏긴 뒤 아쉬워하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

다만 득점은 나오지 않았다. 손흥민은 최전방에서 부단한 움직임과 더불어 연계 등을 통해 여러 차례 좋은 공격 장면을 만들었다. 직접 슈팅으로 마무리하는 장면들도 있었으나, 체코 수비를 뚫지 못했다. 전체적인 움직임은 나쁘지 않았지만, 결정력에서 아쉬운 모습을 보였다. 가장 많은 6개의 슈팅을 때렸지만, 유효슈팅은 1개 뿐이었다. 결정적인 찬스를 살리지 못한 것이 가장 아쉬웠다.

Advertisement

그럼에도 손흥민은 여전히 대한민국 선수단에서 가장 위협적인 공격수다. 클래스를 갖춘 선수이기에 멕시코도 두려워하고 있다. 아스 멕시코판은 '손흥민의 이름은 이미 멕시코에서 널리 알려져 있었지만, 2018년 러시아 월드컵에서 독일을 상대로 넣은 골 덕분에 멕시코가 16강에 진출하면서 그와 멕시코의 인연은 더욱 깊어졌다'며 '손흥민은 멕시코를 상대로 득점하는 것이 어떤 것인지도 잘 알고 있다. 그는 멕시코와 3번 맞대결을 벌인 후 2골을 넣었다'고 했다.

Advertisement

손흥민은 2018년 첫 맞대결이었던 러시아 월드컵에서 1대2 패배에도 불구하고 후반 추가시간에 엄청난 득점을 터트렸다. 측면에서 중앙으로 파고들어, 전매특허인 감아차기로 골문 구석을 정확하게 찔렀다. 역전까지 시간이 부족했지만, 그럼에도 손흥민의 위력을 멕시코가 체감한 경기였다. 두 번째는 2020년 11월 오스트리아에서 열린 A매치였다. 당시 손흥민은 득점은 못햇지만, 전반 20분 황의조의 득점을 도우며 공격포인트를 적립했다.

가장 최근 멕시코를 위협했던 것은 지난해 9월 A매치였다. 당시 손흥민은 교체로 출전했음에도 후반 20분 박스 안에서 강력한 슈팅으로 멕시코 골망을 흔들었다. 아스 멕시코판은 '손흥민은 멕시코 골문에 끊임없이 위협적인 존재임을 다시 한번 입증했다'고 평가했다.

Advertisement

한편 손흥민은 14일 대표팀 동료, 그리고 가족들과 멕시코 과달라하라 현지 타코 음식점에 방문한 것이 화제를 모으기도 했다. 이후 15일부터는 다시 훈련에 돌입하며 태극전사 동료들과 함께 멕시코전 준비에 매진하고 있다.

Advertisement

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com