[월드컵 리뷰]"서울에서 눈물" 프랑스, 음바페 '彿 A매치 최다골' 폭발! 24년 만에 大설욕…'우승 후보' 첫 판에서 세네갈에 3-1 완승

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group I - France v Senegal - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - June 16, 2026 France's Kylian Mbappe IMAGN IMAGES via Reuters/Caean Couto TPX IMAGES OF THE DAY

Senegal's Sadio Mane (10) keeps the ball away from Michael Olise of France in the first half of their FIFA World Cup match at MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey, on Tuesday, June 16, 2026. Photo by John Angelillo/UPI

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JUNE 16: Kylian Mbappe #10 of France waves to fans before the FIFA World Cup 2026 Group I match between France and Senegal at New York New Jersey Stadium on June 16, 2026 in East Rutherford, New Jersey. Kevin C. Cox/Getty Images/AFP (Photo by Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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[스포츠조선 김성원 기자]역시 킬리안 음바페였다.

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프랑스가 음바페의 멀티골을 앞세워 24년 만에 설욕에 성공했다. 프랑스는 17일(이하 한국시각) 미국 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 세네갈과의 2026년 북중미월드컵 조별리그 I조 1차전에서 3대1로 완승했다. 4년 전 카타르월드컵에서 준우승을 차지한 프랑스는 이번 대회에서도 강력한 우승 후보다. 첫 경기에서 승점 3점을 챙기며 산뜻하게 첫 발걸음을 옮겼다.

음바페는 프랑스 '최고의 킬러'로 우뚝섰다. 그는 월드컵 15경기에서 14골을 기록했다. 프랑스 축구의 새 역사도 썼다. A매치 99경기에 출전 만에 58골을 기록한 그는 프랑스 역대 A매치 최다골 주인공인 올리비에 지루(A매치 137경기 57골)를 넘어 최고봉에 올랐다.

프랑스와 세네갈은 2002년 한-일월드컵 개막전이 열린 서울월드컵경기장에서 충돌했다. 디펜딩챔피언 프랑스의 낙승이 예상됐다. 그러나 대이변이 일어났다. '복병' 세네갈이 프랑스를 1대0으로 꺾었다. 충격은 컸다. 프랑스는 1무2패로 조별리그에서 탈락했고, 세네갈은 사상 첫 월드컵 8강에 오르는 기염을 토했다. 프랑스는 24년 만에 그 아픔을 털어냈다.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group I - France v Senegal - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - June 16, 2026 France coach Didier Deschamps gives instructions to France's Aurelien Tchouameni during the first half hydration break REUTERS/John Sibley

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JUNE 16: Pape Thiaw, Head Coach of Senegal, looks on before the FIFA World Cup 2026 Group I match between France and Senegal at New York New Jersey Stadium on June 16, 2026 in East Rutherford, New Jersey. Dan Mullan/Getty Images/AFP (Photo by Dan Mullan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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디디에 데샹 프랑스 감독은 4-2-3-1 시스템을 꺼내들었다. 원톱에 킬리안 음바페가 포진한 가운데 2선에는 데지레 두에, 우스만 뎀벨레, 마이클 올리세가 위치했다. 수비형 미드필더에는 아드리앙 라비오, 오렐리엥 추아메니가 호흡했다. 포백에는 테오 에르난데스, 윌리엄 살리바, 다요 우파메카노, 쥘 쿤데가 늘어섰고, 골문은 마이크 메냥이 지켰다.

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파페 차우 세네갈 감독은 4-3-3 포메이션으로 맞불을 놓았다. 사디오 마네, 니콜라 잭슨, 이스마일라 사르가 스리톱에 자리했다. 파페 게예, 이드리사 게예, 라민 카마라가 미드필드에서 짝을 이뤘다. 엘 하지 말릭 디우프, 무사 니아카테, 칼리두 쿨리발리, 크레팡 디아타가 포백을 형성했고, 골키퍼 장갑은 에두아르 멘디가 꼈다.

세네갈이 강력한 압박을 앞세워 먼저 기선을 잡았다. 전반 초반 10분의 흐름은 세네갈이 주도했다. 프랑스는 뎀벨레를 축으로 안정을 찾았다. 음바페의 터치 실수가 두 차례 나와 아쉬움을 남겼지만 그다음 10분은 프랑스의 흐름이었다.

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세네갈이 다시 키를 쥐었다. 눈길을 끈 첫 슈팅은 전반 24분 나왔다. 페널티에어리어 왼쪽에서 잭슨이 회심의 왼발 슈팅을 터트렸다. 그러나 볼은 골대와 골키퍼를 맞고 아웃돼 땅을 쳤다. 전반 30분에는 사르의 슈팅으로 이어졌다. 그 시간까지 슈팅수에서 세네갈이 3대1로 앞섰다.

Senegal's goalkeeper #16 Edouard Mendy looks at the ball after hitting the post during the 2026 World Cup Group I football match between France and Senegal at the New York/New Jersey Stadium in East Rutherford on June 16, 2026. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Senegal's El Hadji Malick Diouf (25) steals the ball from France's Kylian Mbappe (10) during the World Cup Group I soccer match between France and Senegal in East Rutherford, N.J., near New York, Tuesday, June 16, 2026. (AP Photo/Pamela Smith)

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반면 프랑스는 공격으로 이어지는 연계가 매끄럽지 않았다. 번번이 세네갈의 압박에 막혔다. 세네갈은 전반 40분 마네가 슈팅을 기록했지만 골키퍼 정면이었다. 프랑스는 전반 43분 세네갈 골문 앞에서 프리킥 기회를 얻었지만 슈팅으로도 연결하지 못했다.

전반 추가시간 마네의 크로스가 사르의 발끝에 걸렸다. 결정적인 기회였다. 하지만 그의 슈팅은 골망이 아닌 허공을 가르고 말았다.

전열을 재정비한 프랑스는 후반 2분 두에가 왼발로 첫 슈팅을 기록했다. 후반 7분에는 올리세가 왼발로 세네갈의 골문을 위협했지만 골키퍼의 선방에 막혔다. 후반 11분에는 음바페에게 첫 기회가 찾아왔지만 그의 오른발 슈팅도 골키퍼에게 걸렸다.

음바페는 2분 뒤 페널티에어리어 오른쪽을 돌파하다 마네의 태클에 걸려 넘어졌다. 주심은 VAR(비디오판독)에 이어 온필드리뷰를 거쳤다. 그러나 파울을 줄만한 접촉이 아니다고 판단, 페널티킥이 아닌 골킥을 선언했다. 후반 18분에는 올리세의 기가막힌 스루패스가 음바페에게 향했다. 하지만 음바페는 볼을 터치하지 못했다.

그래도 음바페는 음바페였다. 후반 21분 드디어 골문을 열었다. 올리세의 패스가 다시 음바페에게 향했다. 음바페는 골에어리어 오른쪽에서 오른발로 화답, 골네트를 갈랐다.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group I - France v Senegal - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - June 16, 2026 France's Kylian Mbappe reacts REUTERS/John Sibley

세네갈은 2분 뒤 응수했지만 동점골은 무산됐다. 잭슨이 오른발로 골망을 흔들었지만 오프사이드가 선언됐다.

프랑스는 후반 28분 두에가 회심의 슈팅을 터트렸지만 또 한번 멘디의 선방에 막혔다. 데샹 감독은 후반 35분 뎀벨레 대신 브래들리 바르콜라를 투입했다. '신의 한수'였다. 바르콜라는 투입된 지 2분 만인 후반 37분 칩슛으로 추가골을 터트렸다.

끝이 아니었다. 세네갈은 후반 추가시간인 50분 교체투입된 이브라힘 음바예가 만회골을 작렬시켰다. 그러나 음바페가 곧바로 세네갈의 기세를 꺾었다. 그림같은 중거리포로 멀티골을 완성했다.

프랑스와 세네갈은 23일 조별리그 2차전에서 각각 이라크, 노르웨이와 맞붙는다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com