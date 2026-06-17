'이번에도 그는 없다' 부상자 발생→대체 선수 발탁! 잉글랜드, 리브라멘토 OUT→찰로바 IN..'투헬은 아놀드를 뽑지 않았다'

리브라멘토 캡처=파브리지오 로마노 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]북중미월드컵 조별리그 첫 경기를 준비하고 있는 잉글랜드 축구대표팀에 부상자가 발생해 명단이 교체됐다. 그 주인공은 뉴캐슬 유나이티드의 수비수 티노 리브라멘토다. 그가 부상으로 명단에서 빠지게 됐다. 대신 첼시의 트레보 찰로바를 발탁했다.

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영국 매체 텔레그래프, 미러 등이 17일(한국시각) 리브라멘토가 잉글랜드 대표팀의 베이스캠프를 떠날 예정이라고 보도했다. 유럽 축구 이적 전문가 파브리지오 로마노도 이 사실을 잉글랜드축구협회가 확인해주었다고 전했다. 리브라멘토는 장딴지가 안 좋은 것으로 알려졌다.

각 팀은 조별리그 첫 경기 시작 24시간 전까지 최종 26인 명단을 변경할 수 있다. 잉글랜드는 18일 오전 5시 미국 댈러스 스타디움에서 크로아티아와 북중미월드컵 조별리그 L조 첫 경기를 갖는다.

찰로바 로이터

리브라멘토는 첫 월드컵 대회 출전의 꿈이 코앞에서 무산됐다. 그는 뉴캐슬 에디 하우 감독 아래에서 지난 시즌 내내 다재다능함을 선보였다. 좌우 풀백을 모두 소화했다. 양발을 모두 잘 썼다. 하지만 리브라멘토는 지난 시즌 허벅지, 무릎, 햄스트링 문제로 고전하기도 했다. 따라서 이번 대회가 시작되기 전부터 그의 체력 상태에는 의문이 제기돼 왔다.

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토마스 투헬 잉글랜드 대표팀 감독은 예비 명단에 있는 첼시 수비수 트레보 찰로바를 합류시키기 위해 빠르게 움직였다. 찰로바가 팀에 합류하게 된다면, 그는 왼쪽 풀백 자리도 채울 수 있는 제드 스펜스, 댄 번 등의 수비수들과 주전 경쟁한다. 투헬 감독은 알렉산더 아놀드를 이번에도 선택하지 않았다.

알렉산더-아놀드(왼쪽)EPA

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잉글랜드는 이번 월드컵에서 크로아티아, 가나, 파나마와 같은 조에 속해 있다. 크로아티아, 가나, 파나마 순으로 대결한다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com