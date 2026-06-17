'역시 괴물' 홀란, 월드컵 데뷔전서 데뷔골 폭발! 노르웨이, 이라크에 1-0 리드[월드컵 속보]

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[스포츠조선 박찬준 기자]'괴물' 엘링 홀란(맨시티)가 월드컵 데뷔전에서 데뷔골을 폭발시켰다.

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노르웨이는 17일 오전 7시 미국 매사추세츠주 보스턴 스타디움에서 열린 이라크와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 I조 1차전에서 1-0으로 앞서가고 있다. 이라크는 1986년 멕시코 대회 이후 40년만에, 노르웨이는 1998년 프랑스 대회 이후 28년만에 치르는 월드컵 복귀전이다. 이라크는 대륙간 플레이오프를 통해 어렵게 본선행에 성공했고, 노르웨이는 유럽 지역예선에서 이탈리아를 제치고 북중미행 티켓을 거머쥐었다.

이번 경기의 시선은 역시 홀란에 향했다. 홀란은 설명이 필요없는 세계 최고의 스트라이커다. 잘츠부르크, 도르트문트, 맨시티 등을 거치며 어마어마한 득점력을 과시했다. 각종 골기록을 모조리 새로 쓰고 있다.

마침내 월드컵 무대에 섰다. 홀란은 이번 북중미월드컵 유럽 지역예선에서 무려 16골을 넣으며 조국을 월드컵 본선으로 이끌었다. 톨레 솔바켄 노르웨이 대표팀 감독은 "홀란은 찬스가 생기면 반드시 골을 넣는 선수"라며 "컨디션도 최상"이라고 했다.

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홀란은 전반 20분 월드컵 첫 슈팅을 기록했다. 왼쪽에서 올라온 코너킥을 헤더로 연결했다. 골대를 넘어갔다. 예열을 마친 홀란은 내친김에 선제골을 만들었다. 29분 안토니오 누사가 왼쪽을 파고들던 다비드 뮐레르 볼페에게 패스를 찔렀다. 볼페가 중앙으로 날카로운 땅볼 크로스를 시도했고, 홀란이 슬라이딩하며 밀어넣었다. 홀란의 월드컵 데뷔골이었다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com