"충격!" '죽음의 조' 덫에 걸린 일본, 이러다 진짜 F조 3위→한국 A조 1위 '경우의 수' 32강 월드컵 한일전 열리나

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[스포츠조선 김가을 기자]일본이 그야말로 '죽음의 조' 덫에 걸렸다. 모리야스 하지메 일본 월드컵대표팀 감독의 일본은 21일 오후 1시(이하 한국시각) 대한민국이 남아공과 조별리그 최종전을 벌일 멕시코의 에스타디오 몬테레이에서 튀니지와 2026년 북중미월드컵 F조 2차전을 치른다.

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결전을 앞두고 대형 변수가 발생했다. 튀니지의 사령탑이 바뀌었다. 튀니지는 스웨덴과의 1차전에서 1대5로 완패하자 사브리 라무쉬 감독을 전격 경질하고, 같은 프랑스 출신인 에르베 레나르 감독을 후임으로 선임하는 초강수를 띄웠다.

라무쉬 감독은 스웨덴전 후 "불행히도 이번 대회에서 형편없는 경기력을 보여줬다. 이 패배는 타격이 크다"면서도 "아직 경기가 남아 있고, 배워야 할 교훈이 있다. 자존심과 체면을 지켜야 한다. 우리는 반등해야 한다. 더 나은 모습을 보여줘야 한다. 쉽지 않겠지만 노력할 것"이라고 말했다. 하지만 그에게 두 번의 기회는 없었다.

일본 입장에선 그야말로 날벼락이다. 단순히 새 사령탑이 들고나올 전술, 선수 기용만 문제가 아니다. 감독 교체까지 하면서 다잡은 단단한 분위기도 부담스러울 수밖에 없다. 더욱이 레나르 감독은 아시아 축구에도 익숙한 인물이다. 그는 지난 4월까지 사우디아라비아 대표팀을 이끌었다. 일본과도 세 차례 붙어 1승1무1패를 기록했다.

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상황이 급변하면서 일본은 '경우의 수'도 따지게 됐다. 그렇지 않아도 일본이 속한 F조는 이번 대회 '죽음의 조'로 불린다. 국제축구연맹(FIFA) 랭킹순으로 보면 네덜란드(8위)-일본(18위)-스웨덴(38위)-튀니지(45위)다. 그러나 스웨덴은 첫 경기에서 드러났듯 강력한 피지컬을 바탕으로 매서운 공격력을 뽐낸다. 튀니지는 아프리카팀 특유의 통통 튀는 스타일이다. 어느 팀도 승패를 장담할 수 없는 상황이다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 대한민국이 2대1로 승리했다. 오현규와 김승규, 김민재가 기쁨을 나누고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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일본은 1차전에서 네덜란드와 2대2 무승부를 기록했다. F조의 1위는 스웨덴(승점 3·골득실차 +4), 바로 밑에 일본과 네덜란드(이상 승점 1)가 위치했다. 튀니지와의 2차전에서 큰 점수 차로 승리하지 못하면 순위 경쟁에서 골득실차 변수에 휘말릴 수 있다. 이번 대회는 48개국 체제로 확대되면서 각조 1, 2위는 물론이고 3위 가운데 성적이 좋은 8개팀도 32강에 진출한다. 토너먼트의 문이 넓어졌다.

상황에 따라서는 32강전에서 월드컵 사상 첫 한-일전이 성사될 수도 있다. 대한민국이 A조 1위를 차지하고, 일본이 F조 3위, 와일드카드로 토너먼트에 오르면 32강에서 격돌할 수 있다. 물론 조 3위라도 다른 조 상황에 따라 시나리오가 달라질 수 있다. 사상 첫 월드컵 한-일전은 최고의 '흥행카드'가 될 수 있다. 그러나 희비에 따른 후폭풍은 상상 초월이다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com