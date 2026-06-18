[월드컵 전반 리뷰]'월드컵 본선 6회 연속 출전 호날두, 슈팅 0개' 네베스 선제골 폭발! 포르투갈, 위사 추가시간 동점골 폭발! 콩고민주공화국 1-1 '장군 멍군'

포르투갈 첫 골 후 좋아하는 선수들 캡처=파브리지오 로마노 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]포르투갈이 콩고민주공화국을 상대로 전반전을 1-1로 마쳤다. 이강인의 파리생제르맹 팀 동료 주앙 네베스가 머리로 선제골을 터트렸다. 하지만 포르투갈은 전반 추가시간에 동점골을 얻어맞았다.

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포르투갈은 18일(한국시각) 미국 휴스턴 스타디움에서 벌어진 콩고민주공화국과의 2026년 북중미월드컵 조별리그 K조 1차전 전반전을 1-1로 마쳤다.

포르투갈은 4-2-3-1 전형으로 나섰다. 최전방에 크리스티아누 호날두, 2선에 페드루 네투-브루노 페르난데스-베르나르두 실바, 더블 볼란치로 비티냐-주앙 네베스, 포백에 누누 멘데스-베이가-아라우주-주앙 칸셀루, 골키퍼 디오구 코스타를 배치했다. 호날두는 전날 아르헨티나 국가대표 리오넬 메시에 이어 두번째로 개인 통산 6회 연속 월드컵 본선 경기 출전 대기록을 세웠다.

콩고민주공화국은 5-3-2 포메이션으로 맞섰다. 최전방에 위사-바캄부, 허리에 에도 카옘베-무투사미-무카우, 수비라인에 마수아쿠-카푸아디-튀앙제베-음벰바-완비사카, 골키퍼로 음파시가 들어갔다.

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포르투갈은 경기 시작부터 전체 라인을 바짝 끌어올려 공격적으로 나갔다. 높은 볼점유율로 상대의 좌우 측면과 중앙을 계속 두들겼다. 콩고민주공화국은 전체적으로 내려앉아 수비하기에 급급했다.

호날두 AFP

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포르투갈은 전반 6분 만에 선제골을 터트렸다. 네투가 올린 크로스를 네베스가 환상적인 헤더로 공을 돌려 놓아 상대 골망을 흔들었다. 제법 먼거리에서의 헤더였지만 매우 날카로웠다. 네베스는 한국 국가대표 미드필더 이강인의 소속 클럽 파리생제르맹 동료다.

1-0으로 앞서 나간 포르투갈은 마치 연습 경기처럼 경기를 풀어갔다. 포르투갈이 완전히 경기 주도권을 잡고 나갔다. 경기 템포를 일부러 늦추며 서두르지 않았다. 상대가 내려앉아서 수비만 했기 때문이다. 콩고민주광화국 선수들은 끌려갔지만 덤비지 않았다.

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호날두는 좀처럼 슈팅 기회를 잡지 못했다. 상대 밀집 수비 사이에서 그에게 공간이 거의 없었다. 전반전에 그의 슈팅이 0개다.

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콩고민주공화국은 전반 추가시간에 마수아쿠가 올린 긴 크로스를 위사가 골문 앞에서 솟구쳐 올라 헤더 동점골을 터트렸다. 전반전은 1-1로 끝났다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com