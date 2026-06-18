[월드컵 리뷰]'메시는 해트트릭인데 호날두는 무득점 졸전' 포르투갈, 약체 콩고민주공화국과 1-1 무..'상대 밀집수비에 갇혔다'

아쉬워하는 호날두 로이터

쓰러진 호날두 AFP

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[스포츠조선 노주환 기자]크리스티아누 호날두가 골침묵한 포르투갈이 졸전 끝에 한 수 아래 콩고민주공화국과 비겼다. 호날두는 하루 전 해트트릭을 기록한 라이벌 리오넬 메시와는 완전히 달랐다. 결정적인 찬스를 골로 연결하지 못했다.

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포르투갈(FIFA랭킹 5위)은 18일(한국시각) 미국 휴스턴 스타디움에서 벌어진 콩고민주공화국(46위)과의 2026년 북중미월드컵 조별리그 K조 1차전서 1대1 무승부를 기록했다. 포르투갈은 주앙 네베스가 전반 일찌감치 선제골을 뽑았지만 이후 지루한 경기 운영으로 도망가지 못했다. 콩고민주공화국은 위사의 동점골로 포르투갈의 발목을 잡아, 월드컵 본선에서 첫 승점 1점을 획득했다. 포르투갈의 2차전 상대는 우즈베키스탄이다. 콩고민주공화국은 콜롬비아와 2차전을 갖는다.

포르투갈은 4-2-3-1 전형으로 나섰다. 최전방에 크리스티아누 호날두, 2선에 페드루 네투-브루노 페르난데스-베르나르두 실바, 더블 볼란치로 비티냐-주앙 네베스, 포백에 누누 멘데스-베이가-아라우주-주앙 칸셀루, 골키퍼 디오구 코스타를 배치했다. 호날두는 전날 아르헨티나 국가대표 리오넬 메시에 이어 두번째로 개인 통산 6회 연속 월드컵 본선 경기 출전 대기록을 세웠다.

52년 만에 월드컵 본선 무대로 돌아온 콩고민주공화국은 5-3-2 포메이션으로 맞섰다. 최전방에 위사-바캄부, 허리에 에도 카옘베-무투사미-무카우, 수비라인에 마수아쿠-카푸아디-튀앙제베-음벰바-완비사카, 골키퍼로 음파시가 들어갔다.

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포르투갈은 경기 시작부터 전체 라인을 바짝 끌어올려 공격적으로 나갔다. 높은 볼점유율로 상대의 좌우 측면과 중앙을 계속 두들겼다. 콩고민주공화국은 전체적으로 내려앉아 수비하기에 급급했다.

선제골을 넣은 주앙 네베스 EPA

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포르투갈은 전반 6분 만에 선제골을 터트렸다. 네투가 올린 크로스를 네베스가 환상적인 헤더로 공을 돌려 놓아 상대 골망을 흔들었다. 제법 먼거리에서의 헤더였지만 매우 날카로웠다. 네베스는 한국 국가대표 미드필더 이강인의 소속 클럽 파리생제르맹 동료다.

1-0으로 앞서 나간 포르투갈은 마치 연습 경기처럼 경기를 풀어갔다. 포르투갈이 완전히 경기 주도권을 잡고 나갔다. 경기 템포를 일부러 늦추며 서두르지 않았다. 상대가 내려앉아서 수비만 했기 때문이다. 콩고민주광화국 선수들은 끌려갔지만 덤비지 않았다.

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호날두는 좀처럼 슈팅 기회를 잡지 못했다. 상대 밀집 수비 사이에서 그에게 공간이 거의 없었다. 전반전에 그의 슈팅이 0개다.

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콩고민주공화국은 전반 추가시간에 마수아쿠의 크로스를 위사가 솟구쳐 올라 헤더 동점골을 터트렸다. 전반전은 1-1로 끝났다. 포르투갈은 경기 초반 선제골을 뽑으면서 좋은 분위기를 만들었다. 하지만 그 후 매우 지루하게 경기를 풀어갔다. 템포를 더 끌어올리지 않고, 늦춘 게 결과적으로 실패였다. 반면 콩고민주공화국은 실리적으로 매우 잘 대응했다.

포르투갈은 후반 시작과 함께 베르나르두 실바를 빼고 대신 콘세이상을 조커로 투입했다. 포르투갈은 후반 10분, 칸셀루가 환상적인 오버헤드킥으로 상대 골망을 흔들었지만 오프사이드 판정으로 노골 처리됐다.

위사 로이터

호날두의 첫번째 슈팅은 후반 23분에 나왔다. 콘세이상이 오른쪽으로 돌파한 후 올린 크로스를 호날두가 오른발 논스톱 슛으로 연결했지만 골대를 크게 벗어났다. 경기 시작 후 68분 만에 찾아온 빅찬스를 놓치고 말았다. 그는 아쉬운 표정을 지었다.

다급해진 포르투갈은 후반 26분 네투와 누누 멘데스를 빼고 대신 하파엘 레앙과 세메두를 조커로 투입했다. 좀 다른 스타일의 측면 자원을 투입해 공격 분위기를 바꾼 것이다.

호날두의 후반 28분에 나온 두번째 슈팅도 골대를 벗어났다. 호날두의 슈팅 과정에서 상대 수비가 바짝 달라붙어 정확한 슈팅을 때리기가 어려웠다. 포르투갈은 후반 38분, 비티냐를 빼고 공격수 하무스까지 조커로 넣어 공격의 고삐를 더 조였다.

위사 로이터

호날두는 결국 슈팅 3개를 기록했지만 무득점했고, 포르투갈은 추가골 없이 1대1로 경기를 마쳤다. 포르투갈 선수단은 마치 패배한 것처럼 우울한 표정을 지었다. 반면 콩고민주공화국 선수들의 얼굴을 밝았다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com