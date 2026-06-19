[월드컵 전반 리뷰]'1차전과 완전 다르다' 라린-데이비드 멀티 연속골 폭발! 캐나다, 카타르에 3-0 리드..카타르 1명 퇴장 수적열세까지 고전

캐나다 데이비드 로이터

선제골을 넣은 라린 AFP

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[스포츠조선 노주환 기자]공동 개최국 캐나다가 전반전을 완벽히 지배했다. 카타르에 3골차로 앞섰다.

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캐나다가 19일(한국시각) 캐나다 BC 플레이스 밴쿠버에서 벌어진 카타르와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 B조 2차전 전반을 3-0으로 앞선채 마쳤다. 캐나다는 라린과 조나던 데이비드(2골)의 연속골로 크게 앞섰다. 카타르는 한명이 퇴장당하면서 수적 열세의 어려움까지 더했다. 캐나다는 1차전에선 보스니아헤르체고비나와 1대1로 비겼다. 카타르는 스위스와의 1차전에서 1대1 무승부를 기록했다.

제시 마시 감독의 캐나다는 4-4-2 전형으로 나섰다. 최전방 투톱에 라린-조나던 데이비드, 허리에 아메드-에우스타키오-코네-부캐넌, 포백에 라르예아-코르넬리우스-드 푸젤로레스-존스톤, 골키퍼 크레푸를 배치했다.

카타르는 4-3-3 포메이션으로 맞섰다. 스리톱에 아피프-압두리삭-에드미우손, 허리에 라예-마디보-자베르, 포백에 알 아민-후히-페드로 미겔-알 오우이, 골키퍼 아부나다를 세웠다.

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캐나다는 경기 시작부터 강한 전방 압박을 가했다. 전체 라인을 끌어올려 쉼없이 몰아붙였다. 매우 적극적인 공세를 펼쳤다. 당황한 카타르는1~3선이 뒤로 밀리면서 고전했다. 수비라인에 많은 선수를 배치했지만 위험한 장면이 자주 나왔다.

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몰아친 캐나다는 전반 17분 선제골을 터트렸다. 라린이 골문 앞에서 라바운드 된 공을 재빨리 차 넣었다. 라인의 위치 선정이 매우 좋았다. 라린은 보스니아헤르체코비나와의 1차전에 이어 두 경기 연속골을 터트렸다.

데이비드 로이터

캐나다는 전반 29분, 데이비드가 두번째 골을 보탰다. 세컨드 볼에 대한 집중력이 매우 뛰어났다. 데이비드의 발리슛이 골대 안으로 빨려들어가며 2-0으로 도망갔다.

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0-2로 끌려간 카타르는 전반 32분 수비수 알 아민이 레드카드를 받고 퇴장 당해 수적 열세에 놓였다. 주심은 앞서 페널티킥을 찍었다가 VAR(비디오판독) 후 퇴장과 직접 프리킥으로 판정을 뒤집었다.

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캐나다는 계속 몰아쳤고, 카타르는 수비하기에 급급했다. 데이비드는 전반 추가시간에 한골을 더 추가했다. 캐나다가 3-0으로 앞선채 전반전이 끝났다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com