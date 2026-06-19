[오피셜]'손흥민·이강인 선발, 오현규 벤치' 홍명보호, 난적 멕시코전 선발명단 발표…'2차전 징크스 깬다'

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 손흥민이 관중석을 향해 환호를 유도하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 결승골을 넣은 오현규가 이강인과 함께 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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[사포판(멕시코)=스포츠조선 윤진만 기자]'대한민국 캡틴' 손흥민(34·LA FC)이 멕시코전 공격 선봉을 맡는다. '해버지' 박지성이 키맨으로 꼽은 이강인(25·파리생제르맹)도 선발 출격한다.

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홍명보 대한민국 월드컵대표팀 감독은 19일 오전 10시(이하 한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열리는 멕시코와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 2차전에 '필승 라인업'을 가동했다.

1차전 체코전에서 2대1 승리를 선물한 멤버 대부분이 선발 명단에 그대로 이름을 올렸다. 1차전과 비교해 윙백 한 자리만 바뀌었다. '이을용 아들' 이태석(아우스트리아 빈)이 벤치로 내려가고, 베테랑 김문환(대전)이 우측 윙백으로 나선다. 설영우가 오른쪽에서 왼쪽으로 자리를 이동한다. 멕시코 에이스인 좌측 윙어 훌리안 키뇨네스(알 카디시야)를 봉쇄하기 위한 과감한 결정으로 풀이된다.

3-4-3(3-4-2-1) 포메이션에서 손흥민-이재성(마인츠)-이강인이 공격진을 구성한다. 황인범(페예노르트)-백승호(버밍엄시티)가 중앙 미드필더 듀오로 나서고, 김문환-설영우(츠르베나 즈베즈다)가 양 날개를 맡는다. 이한범(미트윌란)-김민재(바이에른 뮌헨)-이기혁(강원)이 그대로 스리백을 구축한다. 김승규(FC도쿄)가 골문을 지킨다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 홍명보 감독이 작전지시를 하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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체코전에서 두 차례 결정적인 찬스를 날리며 체면을 구긴 손흥민은 개인통산 월드컵 4호골을 다시 노린다. 지난 7번의 메이저대회(월드컵, 아시안컵)에서 총 4차례 두번째로 출전한 경기에서 대회 첫 골을 맛본 손흥민은 1차전에서 예열을 마쳐 2차전 득점을 기대해도 좋다. 이영표 KBS 축구해설위원은 손흥민이 1차전에서 한국 공격 찬스의 40%를 담당한 점을 거론하며 "멕시코전에서도 2~3차례 결정적 찬스를 잡을 것"이라고 말했다. 이번이 4번째 월드컵인 손흥민은 12번째 경기로 이운재 김남일(이상 11경기)을 따돌리고 한국인 역대 월드컵 출전 단독 3위에 랭크했다.

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이강인이 공격 2선에서 손흥민을 지원사격한다. 하비에르 아기레 멕시코 대표팀 감독의 애제자인 이강인은 이번 경기의 키플레이어로 꼽힌다. 박지성 JTBC 축구해설위원은 "멕시코와의 2차전에선 이강인의 역할이 가장 중요하지 않을까 싶다"며 "이강인은 상대 압박을 안정적으로 풀어나올 수 있는 개인 기량을 지녔다. 상대 한 두 명이 압박할 때 그걸 뚫고 나오는 장면을 자주 만든다면 상대에게 큰 위협을 줄 수 있다"라고 말했다.

아기레 감독이 기자회견에서 직접 양 손가락으로 '6'을 펴며 경계대상으로 지목한 황인범은 멕시코와 중원 싸움에 임한다. 황인범은 멕시코가 자신을 경계한다면, 다른 선수에게 기회가 갈 수 있다고 남다른 멘털을 과시했다. 체코전 1골 1도움 맹활약으로 자신감은 어느 때보다 높은 상태다. 1차전에서 황인범과 최고의 호흡을 자랑한 백승호가 중원에서 다시 살림꾼 역할을 맡을 전망이다.

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멕시코는 4-3-3 포메이션으로 대한민국을 상대한다. 라울 히메네스(울버햄튼)가 최전방에 포진하고, 훌리안 키뇨네스(알 카디시야), 로베르토 알바라도(과달라하라)가 양 날개를 맡는다.

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브라이안 구티에레스(과달라하라), 루이스 로모(과달라하라), 에릭 리라(크루스 아술)가 중원 트리오를 구축하고, 호르헤 산체스(PAOK), 에드손 알바레스(페네르바체), 요한 바스케스(제노아), 헤수스 가야르도(톨루카)가 포백을 꾸린다. 라울 랑헬(과달라하라)이 골키퍼 장갑을 낀다.

퇴장 징계로 빠진 몬테스 자리에 알바레스가 투입되고, 우풀백에 이스라엘 레예스(아메리카) 대신 산체스가 선발 명단에 이름을 올렸다. 중원 한 자리도 바꿨다. 중원 싸움과 측면 수비 안정화에 신경을 쓴 모습.

대한민국은 이날 원정 유니폼인 자홍색을 입고 멕시코 사냥에 나선다. 김승규는 1차전과 마찬가지로 '올 옐로우'를 입고 골문을 지킨다. 멕시코는 서드 유니폼인 블랙을 입는다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 대한민국이 2대1로 승리했다. 경기가 끝나자 홍명보 감독과 선수단이 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

홍명보호는 1차전 승리로 32강 진출의 유리한 고지를 점했다. 앞서 체코와 남아프리카공화국(남아공)의 경기가 1대1 무승부로 끝나면서, 조기에 조 1위를 확정할 수 있는 환경도 만들어졌다. 이날 멕시코를 꺾는다면, '경우의 수'를 위한 계산기를 꺼낼 필요없이 조 1위를 확정할 수 있다. 이날 승리시 승점 6점(2승)을 기록하며 최종전을 남겨두고 3위권인 3위 체코, 4위 남아공(이상 승점 1·1무 1패)과의 승점차를 5점으로 벌린다. 2위 멕시코와는 승점 3점차이지만, 이번 대회는 승점 다음으로 승자승 원칙을 따진다. 승리할 경우, 역대 최초 조별리그 2차전 승리 및 1~2차전 연승 기록도 세울 수 있다.

이날 멕시코와 비겨도 최소 3위를 확보해 32강 진출의 유리한 고지를 점할 수 있다. 역대 최다인 48개국이 참가하는 이번 대회에선 12개조 1~2위와 성적이 좋은 3위 8개팀이 32강 토너먼트에 진출한다. 1승1무1패(승점 4)로도 '1차 관문'을 통과할 수 있는 길이 열렸다. 다만 패하면 복잡한 경우의 수를 따져야 할 수도 있다. 이날 패하고 3차전 남아공전(25일)에서도 패하면 최악의 경우 조별리그에서 탈락 고배를 마실 수도 있다.

한국이 조 1위를 차지하면 C·E·F·H·I조 3위 중 한 팀과 7월 1일 멕시코시티에서 32강전을 치른다. 조 2위는 B조(캐나다, 보스니아 헤르체고비나, 카타르, 스위스) 2위와 오는 29일 미국 LA에서 맞붙는다. 조 3위로 조별리그를 통과하면 30일 미국 보스턴에서 E조(독일, 퀴라소, 코트디부아르, 에콰도르) 1위와 맞붙거나, 7월 2일 미국 시애틀에서 G조(벨기에, 이집트, 이란, 뉴질랜드) 1위와 경기를 펼친다. 상대팀 수준을 고려할 때, 1위 혹은 2위로 통과하는 게 가장 낫다.

사포판(멕시코)=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com