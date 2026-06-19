'韓 축구 영웅' 이영표도, 박지성 무한 신뢰...결국 손흥민-이강인이다, "슈팅 기회 40% SON"→"상대 압박 풀어낼 LEE"

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 이강인과 손흥민이 프리킥을 준비하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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[스포츠조선 이현석 기자]이영표와 박지성은 손흥민과 이강인을 멕시코전 키플레이어로 꼽았다.

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홍명보 감독이 이끄는 대한민국 월드컵대표팀은 19일 오전 10시 멕시코 과달라하라 인근 사포한의 에스타디오 과달라하라에서 멕시코 대표팀과 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 2차전을 펼친다.

조 1위를 결정할 수 있는 중요한 맞대결이다. 한국은 앞서 1차전 체코를 2대1로 제압하며 기세를 올렸다. 멕시코 또한 남아프리카공화국을 2대0으로 제압했다. 1승씩을 이미 챙긴 두 팀은 이번 경기 결과에 따라 32강 진출을 조기에 확정할 수 있다.

가장 강력한 난적으로 꼽히는 멕시코, 에스타디오 과달라하라를 가득 채운 멕시코 팬들의 열기 등 태극전사들이 이겨내야 할 요소가 많다. 다만 긍정적인 부분도 빼놓을 수 없다. 멕시코는 자국에서 열린 월드컵에서 멕시코시티 스타디움을

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 경기를 펼치는 이강인과 손흥민의 모습. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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선수단에서도 승리의 열쇠가 되어줄 선수들이 있다. 박지성 JTBC 해설위원은 그 선수로 이강인을 꼽았다. 박 위원은 "멕시코와의 2차전에선 이강인의 역할이 가장 중요하지 않을까 싶다"며 "이강인은 상대 압박을 안정적으로 풀어나올 수 있는 개인 기량을 지녔다. 상대 한 두 명이 압박할 때 그걸 뚫고 나오는 장면을 자주 만든다면 상대에게 큰 위협을 줄 수 있다"고 했다.

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멕시코의 압박에 주의했다. 박 위원은 "멕시코 전방엔 스피드를 가진 선수들이 많다. 상대 압박은 수시로 변한다"며 이런 압박을 조직적으로 탈압박할 수 있어야 우리 경기를 할 수 있다"며 "멕시코를 상대로 어떤 식으로든 상대 수비 뒷공간을 파고들어야 한다. 대표팀엔 후방에서 좋은 패스를 (전방으로)넣어줄 선수가 많다. 이강인 황인범(페예노르트) 백승호(버밍엄시티)가 1차전과 같은 패스와 움직임을 보여준다면 2차전에서도 많은 찬스를 만들 수 있다고 생각한다"고 말했다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 손흥민이 관중석을 향해 환호를 유도하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

이영표 KBS 해설위원은 손흥민에게 주목했다. 이 위원은 "1차전 체코전에서 한국의 슈팅 기회 중 40%가 손흥민에게서 나왔다. 경기 이후 자료 살피면 손흥민의 순간 속도가 35km/h가 나??? 어제까지 확인했을 때 이번 대회 참가한 모든 선수 중 5위였다. 나머지는 20대 초중반이고, 손흥민만 30대다. 여전히 피지컬, 경험적인 면에서 대표팀에서 가장 위협적인 존재라는 생각이 든다"라고 말했다.

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이어 "분명히 멕시코전에서도 결정적인 기회를 2~3번 가질 수 있다"며 "여전히 대표팀 내에서 득점할 가능성이 높은 선수 중 한 명"이라며 오는 19일 멕시코와의 2차전에서도 충분히 득점할 수 있다고 전망했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com